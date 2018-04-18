Кабмин Литвы предлагает частично ограничить доступность оружия для гражданских лиц

Литовское правительство предлагает частично ограничить доступность оружия для гражданских лиц, также предполагается ужесточить контроль над негодным к использованию оружием.

Как информирует МВД, правительство в среду утвердило поправки к Закону о контроле над оружием и боеприпасами, предусматривающие, что полуавтоматическое оружие с магазином более чем на 10 патронов будет отнесено к категории А, поэтому перестанет быть доступным для гражданских лиц. Сейчас все полуавтоматическое оружие относится к категориям B или С и доступно для гражданских лиц, получивших разрешение полиции.

Эти ограничения кабмин предлагает не применять к членам спортивных стрелковых клубов и Литовского союза стрелков (ЛСС). Если сейм одобрит поправки, то все остальные жители смогут приобретать полуавтоматическое оружие с магазином не более чем на 10 патронов, это оружие по-прежнему будет относиться к категории B.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас говорит, что исключения для членов ЛСС, предусмотренные в поправках, разработанных с имплементацией директивы Евросоюза(ЕС), очень важны для оборонной сферы.

Поправками также предусмотрено ужесточение контроля над негодным к использованию оружием: деактивированное оружие категории D будет подлежать регистрации, если оно будет отнесено к более высокой категории С. Для регистрации этого оружия предусмотрено трехлетний переходный период.

Министр согласен с тем, что эти ужесточения вызовут неудобства для коллекционеров и других, у кого есть недействующее оружие.

“И все же нужно понимать, что в определенных условиях такое оружие можно еще раз переделать и использовать, например, для преступной деятельности”, – объясняет Э. Мисюнас.

Изменения в законах также предусматривают определенные ограничения торговли оружием в Интернете.

Теперь поправки будут поставлены на голосование в сейме. Директива ЕС должна быть перенесена в национальное право до середины сентября.

BNS

Метки: Литва