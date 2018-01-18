Кабинет министров Литвы в среду предложил почти на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки.
Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сказал журналистам, что, в соответствии с предлагающимися сейчас поправками к законам, зарплаты сотрудников его ведомства с июля 2019 году должны увеличиться в среднем на 30%.
Должны увеличиться зарплаты и в военной разведке – Втором департаменте оперативных служб.
“В общей сумме (зарплаты) должны увеличиться на 30%”, – сказал Д. Яунишкис.
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