  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2018.01.18 Текущий номер: N3 (1195) 18 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2018 год

Кабмин Литвы предлагает на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 18, 13:00   |   Комментариев: 0

Кабинет министров Литвы в среду предложил почти на треть увеличить зарплаты сотрудникам разведки.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис сказал журналистам, что, в соответствии с предлагающимися сейчас поправками к законам, зарплаты сотрудников его ведомства с июля 2019 году должны увеличиться в среднем на 30%.

Должны увеличиться зарплаты и в военной разведке – Втором департаменте оперативных служб.

“В общей сумме (зарплаты) должны увеличиться на 30%”, – сказал Д. Яунишкис.

BNS

Метки: 

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿