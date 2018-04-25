Кабмин Литвы предлагает запретить консультации третьих стран на выборах

🔊 Воспроизвести

В среду литовское правительство предложило парламенту принять поправки, которые бы запретили участникам выборов консультации лиц из третьих стран, а также повысили суммы, которые кандидаты и партии могли бы тратить на выборы.

Кабмин одобрил изменения, инициируемые министерством юстиции.

Они установят, что участники выборов смогут заключать договора об организации политических кампаний, консультациях, обучении только с юридическими лицами или гражданами, зарегистрированными в Литве, в других странах Евросоюза, либо европейского экономического пространства, государствах НАТО.

«Если говорить о приближающихся выборах, то эксперты усматривают угрозу черных технологий, когда участникам политических кампаний могут помогать специалисты из недружественных Литве стран. По этой причине мы предлагаем предусмотреть в законе, эксперты каких стран смогут помогать в период выборов», — цитируются в пресс-релизе слова министра юстиции Эльвинаса Янкявичюса.

В проекте закона также предусматривается поднять размер максимальных самостоятельных расходов на политическую кампанию участника путем введения формулы, основывающейся на средней заработной плате.

В 2019 году в Литве состоятся президентские, муниципальные выборы, а также выборы в Европарламент и прямые выборы мэров.

Литовская разведка весной предупредила, что на этих выборах Россия попытается получить более значительное влияние на политические и общественные процессы в Литве, а также будет стремиться к тому, чтобы выгодные ей политические силы выдвигали кандидатов и обладали своими представителями в местных органах власти.

BNS