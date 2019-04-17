Кабмин Литвы предложил сейму ввести квоты для рабочих мигрантов

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В среду правительство Литвы предложило парламенту принять закон о введении квот для прибывающих на работу в Литву граждан третьих стран.

Предлагается установить, что ежегодно квоту будет определять глава Службы занятости, он также устанавливает список профессий с недостающими в Литве работниками.

Первую квоту предлагается ввести в 2021 году. Квоты не будут применяться в отношении работников высокой квалификации.

На заседании правительства замминистра внутренних дел Дарюс Урбанас сказал, что когда квота будет исчерпана, прибытие иммигрантов не будет ограничиваться автоматически, но работать им разрешать только после теста рынка труда и получения разрешения Службы занятости.

Проект этого закона также создает более благоприятные условия для иммиграции иностранцев из экономически сильных стран, в отношении которых применяется безвизовый режим: Австралии, Японии, США, Канады, Южной Кореи, Новой Зеландии. Гражданам этих стран предлагаются льготы, например выдача временного разрешения на жительство в Литве до трех лет, разрешение прибыть с семьей, пользоваться системой интеграции людей с недугами.

Д. Урбонас сообщил, что в списке последних стран после Brexit появится и Соединенное Королевство.

По данным правительства, в прошлом году для работы в литовских компаниях прибыли 52 тыс. иностранцев из третьих стран, их число ежегодно растет.

Больше всего приезжает украинцев.

BNS