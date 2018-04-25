Кабмин Литвы предложил законом ограничить участие членов партий в управлении LRT

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Литовское правительство в среду предложило сейму, чтобы запрет для членов партий участвовать в управлении общественного вещателя LRT (Литовское радио и ТВ) был предусмотрен законодательно, а не в Конституции, как того добиваются зарегистрировавшие поправку парламентарии.

Министерство культуры утверждает, что ограничения для членов органов управления LRT участвовать в деятельности партий и других политических организаций могут быть установлены в Законе о Литовском национальном радио и телевидении.

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис, премьер Саулюс Сквярнялис и еще полсотни членов сейма предложили предусмотреть такие ограничения в Конституции.

В правительственной справке говорится, что «Конституцию не следует менять, если это не является юридически необходимым».

«В законе при необходимости можно предусмотреть и предохранители, если они нужны, из-за чего не стоит предпринимать интервенции в текст Конституции», — сказал на заседании правительства министр культуры Миндаугас Кветкаускас.

Поправку к Конституции внесли 52 члена сейма из правящих фракций Литовского союза крестьян и зеленых, Литовской социал-демократической трудовой партии, а также из фракции партии «Порядок и справедливость», несколько представителей Избирательной акции поляков Литвы — Союза христианских семей.

Вывод правительства не обязывает парламентариев голосовать так, как предлагает кабмин.

BNS