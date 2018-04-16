Кабмин Литвы представит будущие реформы налоговой и пенсионной систем

В понедельник литовское правительство представит будущие реформы налоговой и пенсионной систем, а также прочие структурные реформы в сферах образования, здравоохранения, инноваций.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока, отмечает, что Кабмин планирует представить, по его словам, беспрецедентные меры борьбы с теневой экономикой, а пенсионная реформа снимет напряжение в обществе в связи с неравномерностью пенсий.

Он отмечает, что одной из основных целей налоговой реформы является снижение налогообложения рабочей силы.

По его словам, целью будет утвердить реформы еще на весенней сессии сейма, а в силу они вступят с 1 января.

Спикер сейма Викторас Пранцкетис, на минувшей неделе не прогнозировал, удастся ли сейму утвердить все предложенные правительством налоговые изменения.

В начале марта Кабмин сообщил о подготовке структурной реформы, которая затронет сферы налогов, инноваций, образования, здравоохранения, пенсий и новые меры по сокращению теневой экономики.

BNS

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