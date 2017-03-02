Кабмин Литвы примет решение о способах производства электроэнергии до 2020 года

Литовский кабинет министров планирует к 2020 году определиться, как увеличить производство электроэнергии в Литве, которая сейчас импортирует 80% потребляемой электроэнергии. Одновременно планируется принять и решение по вопросу второй линии смычки со Швецией NordBalt.

Правительство надеется, что производство электроэнергии на местных станциях и из возобновляющихся ресурсов в 2020 году увеличится на 684 мегаватт.

В плане реализации правительственной программы предусмотрено, что к третьему кварталу 2020 года решится вопрос о дополнительной мощности ветряных установок на суше. Сейчас в Литве уже использована вся квота в 500 мегаватт, выделенная для электроэнергии на таких установках. Прежнее правительство предлагало ее увеличить на 250 мегаватт до 750 магаватт.

Одновременно планируется решить и вопрос ветряных установок в Балтийском море. Подсчитано, что Литва в Балтийском море может установить ветряной парк мощностью в 2 гигаватта. К 2020 году должен быть решен и висящий в воздухе много лет вопрос пятого агрегата Круонисской гидроаккумуляторной станции.

Если будет принято положительное решение о прокладке второго кабеля смычки со Швецией, то к 2020 году будет проведена уже треть необходимых работ. Прежнее правительство предусматривало реализовать этот проект к 2025 году. Кроме того, будет обсуждаться прокладка этой линии не из Литвы, а из Латвии.

Нынешняя смычка со Швецией NordBalt обладает недостаточной мощностью (700 мегаватт), чтобы цены на электроэнергию в Литве, Латвии были такие же, как в Швеции, где она дешевле.

В правительственном плане предусмотрено к 2020 году, по сравнению с 2013-ым, сэкономить 850 гигаватт-часов электроэнергии путем реновации многоквартиных домов, внедрения регулирования потребления, смарт-приборов по учету потребления газа, электроэнергии, воды, тепла.

BNS

Метки: кабмин Литвы, Литва, электроэнергия