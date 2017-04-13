Литовское правительство решило продлить сроки переселения лиц литовского происхождения из Украины в Литву до конца этого года.
“Прекрасно понимая ситуацию в Украине, мы готовы продолжать поддержку этого государства. Проживающим там соотечественникам мы должны обеспечить возможность безопасного возвращения на родину. Сегодня ситуация в Украине демонстрирует, что такая помощь им на самом деле нужна”, – цитируются в пресс-релизе слова премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.
Список переселяемых лиц будет пополняться до 31 декабря 2017 года.
Правительство, принимая соответствующее решение в среду, учло и то, что положение в сфере безопасности в Крыму, Донецкой и Луганской областях до сих пор не улучшилось. Там остается сложная гуманитарная ситуация.
В этом году в посольство Литвы в Украине по вопросу переселения обратилась одна семья. За последние два года в целом в Литву из Украины были переселено 140 лиц (в прошлом году -34, а в 2015 году – 106).
Решение о переселении в Литву украинцев литовского происхождения страдающих от войны из Донецкой и Луганской областей и аннексированного РФ Крыма Кабмин Литвы принял в июле 2015 года. Прибывающим семьям обеспечивается временное жилье, социальные пособия, уроки литовского языка, профобучение.
Тогда было подсчитано, что в целом в Украине находится около 10 тыс. лиц литовского происхождения, а официально зарегистрированных граждан Литвы – около полутора тысяч.
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