Кабмин Литвы продлил сроки переселения лиц литовского просихождения из Крыма и Востока Украины

Литовское правительство решило продлить сроки переселения лиц литовского происхождения из Украины в Литву до конца этого года.

“Прекрасно понимая ситуацию в Украине, мы готовы продолжать поддержку этого государства. Проживающим там соотечественникам мы должны обеспечить возможность безопасного возвращения на родину. Сегодня ситуация в Украине демонстрирует, что такая помощь им на самом деле нужна”, – цитируются в пресс-релизе слова премьер-министра Саулюса Сквярнялиса.

Список переселяемых лиц будет пополняться до 31 декабря 2017 года.

Правительство, принимая соответствующее решение в среду, учло и то, что положение в сфере безопасности в Крыму, Донецкой и Луганской областях до сих пор не улучшилось. Там остается сложная гуманитарная ситуация.

В этом году в посольство Литвы в Украине по вопросу переселения обратилась одна семья. За последние два года в целом в Литву из Украины были переселено 140 лиц (в прошлом году -34, а в 2015 году – 106).

Решение о переселении в Литву украинцев литовского происхождения страдающих от войны из Донецкой и Луганской областей и аннексированного РФ Крыма Кабмин Литвы принял в июле 2015 года. Прибывающим семьям обеспечивается временное жилье, социальные пособия, уроки литовского языка, профобучение.

Тогда было подсчитано, что в целом в Украине находится около 10 тыс. лиц литовского происхождения, а официально зарегистрированных граждан Литвы – около полутора тысяч.

BNS

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