Кабмин Литвы просит прокуроров оценить деятельность финансовых организаций в кризис

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После того, как на минувшей неделе председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам Стасис Якялюнас представил правительству проводимое его комитетом парламентское расследование, связанное с экономическим кризисом 2009 года, Кабмин Литвы просит Генпрокуратуру оценить деятельность литовских органов финансового надзора во время кризиса, сообщил премьер-министр Саулюс Свярнялис.

«Есть обращение в Генпрокуратуру по двум вопросам», – заявил премьер в понедельник.

По его словам, прокурорам будет направлен запрос о том, должным ли образом государственные ведомства, ответственные за надзор за финансовыми учреждениями в 2008 и 2009 годах, «выполняли предусмотренные правовых актах функции».

У правоохраны также попросят оценить возможную потребность в защите общественного интереса «поскольку в связи с историями с Vilibor многие люди, у кого были кредиты, понесли немалые убытки», – сказал С. Сквярнялис.

Кабмин сообщил, что таким образом попытаются защитить интересы граждан, у которых в 2008-2009 годах были кредиты в литах. По причине выросшей тогда ставки Vilibor количество пострадавших велико, а нанесенный им ущерб значителен, поэтому правительство попросило прокуроров защитить общественный интерес по вопросу возмещения части убытков.

Все действовавшие во время кризиса органы финансового надзора сейчас присоединены к Банку Литвы (Центробанку).

Премьер заявил, что обращение в прокуратуру будет выслано в понедельник, однако не ответил на вопрос о том, какие именно данные Кабмин должен предоставить правоохранительным органам.

На минувшей неделе глава правительства заявлял, что о возможных компенсациях населению за необоснованно дорогие кредиты во время кризиса 2009-2010 годов говорить преждевременно.

Кроме того, по его словам сейчас не поднимается вопрос о доверии Банку Литвы.

BNS