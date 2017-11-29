Кабмин Литвы рассмотрит обновленную Национальную энергетическую стратегию

Правительство Литвы в среду рассмотрит подготовленный Министерством энергетики обновленный проект Национальной энергетической стратегии.

“В проекте закреплено положение добиваться того, чтобы окончательные цены на электроэнергию и природный газ для промышленности Литвы были ниже, чем в государствах региона: в Балтийских, Скандинавских странах, а также странах Восточной и Центральной Европы”, – говорится в документе.

В представленном в июне общественности проекте намечено, что Литва в будущем должна будет вырабатывать всю электроэнергию сама, а большую часть электроэнергии (80%) должна будет получать из обновляющихся источников.

В стратегии задана цель, чтобы в 2020 году из обновляющихся источников вырабатывалось 30% электроэнергии, в 2030 – 45%, а в 2050 году – 80%.

Как утверждает Министерство энергетики, к 2020 году ветроэлектростанциям будет выделена дополнительная квота мощности 250 мегаватт, этот вид энергии станет основным в Литве.

В стратегии указано, что газ до 2050 года будет переходным видом топлива, терминал сжиженного природного газа (СПГ) должен поставлять газ странам Балтии, Польше и Украине, а проект синхронизации электросетей выделен в качестве одного из самых главных.

Отключиться от российской электросистемы и синхронизировать сети с сетями континентальной Европы намечается к 2025 году. После реализации этого проекта и создания газовой смычки между Литвой и Польшей (GIPL) будет завершена интеграция электроэнергетической страны в Евросоюз (ЕС).

С целью синхронизации сетей к 2019 году должны быть произведены испытания по изолированной работе Литвы, Латвии и Эстонии, когда всю электроэнергию страны будут вырабатывать сами. Кроме того, в Балтийских государствах к 2025 году должна быть построены электростанция мощностью 200 мегаватт, потому что в ином случае в стране возникнет нехватка надежного резерва.

В стратегии также намечается постепенно сокращать потребление сильно загрязняющего окружающую среду горючего и переходить на электричество на транспорте: в 2020 году электроэнергия из сектора обновляющихся источников в транспортном секторе должна составить 10%, в 2030 году – 15%, а в 2050 году – 50%.

Намечено, что к 2030 году использование автомобилей на обычном горючем (бензине и дизельном топливе) в городах должно сократиться на 50%, а в 2050 – на 100%.

BNS

Метки: GIPL, Литва