Кабмин Литвы рассмотрит три альтернативы повышения зарплат медиков – министр

Правительство Литвы оценит три альтернативы повышения зарплат медиков, заявил в четверг министр здравоохранения Аурелиюс Вярига после встречи с представителями врачей.

По словам министра, Минфин в течение двух недель должен представить подсчеты, во сколько бюджету обойдется предложенный министерством вариант повышения зарплат на 20% с мая, и сколько бы стоили предложения Союза врачей Литвы и вновь созданного Движения медиков Литвы.

“Наше предложение, правительства или министерства, должно повысить зарплаты всем работникам здравоохранения с мая на 20% с условием, что появятся дополнительные 20 млн. наряду с уже утверждаемым резервом в 70 млн. евро. Союз врачей предложил договориться о трехлетней перспективе и фиксировать суммы, чтобы в 2020 году средняя зарплата врача 2,5 тыс. евро, младшего медперсонала – 1,2 тыс. евро”, – сказал А. Вярига.

По его словам, будет оцениваться и третий вариант, предложение Движения медиков Литвы – с 1 января поднять зарплаты всем медикам на 30% – это, по подсчетам ассоциации обойдется бюджету в дополнительные 204 млн. евро. А. Вярига скептически оценивает возможности изыскать такую сумму.

“Прежде всего, по причине фискальной дисциплины, обеспечения стабильности в следующем году. Сегодня у нас нет никаких оснований говорить о таких суммах”, – заявил он.

По его словам, Минфин также оценит и предложения депутатов, следующая встреча переговорной группы планируется через две недели.

BNS

Метки: Литва