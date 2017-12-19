Кабмин Литвы рассмотрит возможности взыскания штрафа с “Газпрома”

В среду литовское правительство будет решать, как взыскать с российского концерна “Газпром” назначенный в 2014 году рекордный штраф – его сумма с пенни составляет 42 млн. евро.

Кабинет министров рассмотрит постановление о взыскании штрафа заграницей, подготовленное министерством юстиции, поскольку у российской компании нет имущества в Литве.

“Министерство выдвигает план мер по организации взыскания штрафа и процентов за пределами Литвы, если это потребуется. В нем предусмотрена роль каждого министерства. Больше деталей мы пока не можем раскрыть”, – сказала BNS представитель по связям с прессой минюста Юргита Яцовскене.

По данным источников BNS , штраф попытаются взыскать, сотрудничая с соседними или другими странами Евросоюза, где у “Газпрома” есть имущество.

Председатель Совета по конкуренции Шарунас Кесяраускас ранее признавал, что непросто будет взыскать штраф с “Газпрома”, однако, по его словам, это не безнадежный случай. Штраф может быть взыскан только с имущества “Газпрома” в Литве или в Евросоюзе.

В июне 2014 года Совет по конкуренции признал, что “Газпром”, отказываясь вести переговоры с Lietuvos energijos gamyba по поводу соглашения об обмене газом в 2013–2015 годах, препятствовал подписанию договора компании с другим поставщиком газа и таким образом нарушил условия разрешение службы о приобретении 34% акций Lietuvos dujos , выданного в 2004 году российскому концерну.

BNS

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