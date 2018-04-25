Кабмин Литвы разрешил продать старый вертолет погранслужбы и купить новый

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Кабмин Литвы в среду разрешил пограничному ведомству страны продать старый вертолет и купить новый.

Это решение принято в порядке оптимизации механизма поисково-спасательных операций.

В соответствии с ним, Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) будет заниматься поиском и мониторингом, а армия — проведением спасательных операций, транспортировкой и оказанием первой медицинской помощи.

Поэтому большой вертолет EC-145 пограничникам больше не нужен.

Вместо него СОГГЛ планирует купить вертолет поменьше — EC-135. У пограничников уже сейчас есть два таких вертолета, а также еще два EC-120 Colibri.

Премьер Саулюс Сквярнялис пообещал, что средства на покупку нового вертолета будут изысканы несмотря на то, что МВД на совещании правительства не удалось заручиться конкретным обязательством заложить деньги на это в госбюджет следующего года.

«Пограничники без вертолета не останутся. Средства на это будут изысканы», – сказал премьер.

По данным пограничников, возможно, старый вертолет удастся продать за 2 – 4 млн евро, а новый вертолет обойдется примерно в 10 млн евро.

И все же канцлер правительства Альгирдас Стончайтис сказал, что вертолет для покупки будут искать и на рынке подержанных вертолетов.

Возраст вертолетов, которыми располагает СОГГЛ — от 13 до 16 лет. По словам главы СОГГЛ Ренатаса Пожелы, новый вертолет был бы самым эффективным выбором.

BNS