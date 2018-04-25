Кабмин Литвы решил учредить посольство в ОАЭ

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В среду литовское правительство решило учредить посольство в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Идея открытия посольства Литвы в одной из стран Персидского залива рассматривалась еще в прошлом году. ОАЭ являются второй по величине экономикой Персидского залива после Саудовской Аравии.

ОАЭ известны богатыми нефтересурсами, а по показателю внутреннего валового продукта на одного жителя являются одной из богатейших стран мира.

«Регион Персидского залива является важным и влиятельным участником мировых политических процессов, особенно связанных с безопасностью и угрозами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, миграционным кризисом в Европе», – говорится в справке Кабмина.

По сообщению правительства, литовский бизнес считает ОАЭ приоритетной точкой в развитии дипломатического представительства.

Торговый оборот Литвы в 2017 году превысил 136 млн евро, из них почти 133 млн евро составил литовский экспорт.

По данным посольства Литвы в Египте, в ОАЭ проживает до 2 тыс. литовцев.

На открытие дипломатического представительства в следующем году планируется выделить почти полтора миллиона евро.

BNS