Кабмин Литвы старается избежать штрафа ЕК за дворовые туалеты, говорит премьер

Правительство Литвы делает все, чтобы избежать штрафа Еврокомиссии (ЕК) за то, что все еще многие жители страны пользуются дворовыми туалетами, заявил премьер Саулюс Сквярнялис.

По его словам, утвержденный в среду кабмином поправки к Закону об устройстве подачи питьевой воды и водоочистки — это шаг вперед, чтобы избежать штрафа.

«Правительство делает все, чтобы это удалось. Сделан шаг вперед, чтобы Литве не был назначен штраф», — сказал С. Сквярнялис журналистам после заседания правительства.

Он не мог сказать, какой штраф грозит Литве, однако по примеру других стран он может быть «миллионнным». Премьер добавил, что уровень водоочистки в Литве не самый высокий в Европе.

На заседании правительства гендиректор Департамента европейского права Дейвидас Кряучунас сказал, что у Литвы может не получиться избежать начатой ЕК процедуры нарушения и штрафа, который грозит в этой связи.

В феврале прошлого года ЕК начала процедуру нарушения против Литвы, потому что многие жители страны все еще не подключены к централизованной системе водоочистки. Если нарушение не будет устранено, Суд справедливости ЕС может назначить Литве штраф на миллионы евро.

BNS