Кабмин: первый тайм отыграли

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Правительство во главе с Саулюсом Сквярнялисом присягнуло два года назад – 13 декабря 2016 года. Глава правительства отметил, что хотя в последнее время говорили о заговоре переворота, о «руке Кремля», вместе с тем правительство стабильно работает, повышаются зарплаты, пенсии, проводится реформа, ожидается, что нынешний бюджет в значительной степени пополнится за счет спада теневого сектора. Несмотря на скептицизм в оценке работы правительства, бюджет принят в соответствии с планом. В течение первых двух лет работы нынешнего правительства вниманием СМИ в наибольшей степени пользовался министр здравоохранения Аурелиюс Вярига, в наименьшей – министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Об этом свидетельствуют статистические данные, которые агентство новостей BNS получило от литовской компании мониторинга и исследований СМИ Mediaskopas. Наибольшим вниманием СМИ А. Вярига пользовался в прессе, журналах, Интернете, на радио и телевидении как в первый, так и во второй год работы. В этом году А. Вярига находился в центре внимания СМИ более полугода. В апреле его доминирование прервали статьи и передачи о смене министра сельского хозяйства, а в сентябре в центре внимания была ныне снятый министр образования и науки Юргита Пятраускене.

Во время второго срока работы министром А. Вярига упоминался в СМИ более чем в 14 тыс. сообщений, а Ю. Пятраускене – немногим более 10 тысяч раз. Позиция министра сельского хозяйства оказалась третьей – экс-министр Бронюс Маркаускас и его преемник Гедрюс Сурплис упоминались 7,5 тыс. раз.

Наименее заметным в СМИ был министр энергетики Жигимантас Вайчюнас – во второй год полномочий его упоминали немногим более чем 3,2 тыс. раз, то есть в четыре раза реже, чем А. Вяригу.

Относительно мало внимания во второй год работы также уделялось и министрам обороны, финансов и экономики (3,9 тыс., 4,8 тыс., 4,9 тыс.). За ними в рейтинге внимания СМИ (в порядке возрастания) следовали министры юстиции, культуры, транспорта и коммуникаций, внутренних дел, иностранных дел. Это исследование СМИ проведено с учетом публикаций национальных, региональных, районных изданий и журналов, интернет-порталов, новостных агентств, сообщений радио и телевидения.

Главный финансовый документ утвержден

Парламент Литвы принял бюджет на 2019 год. Накануне слушаний в парламенте по бюджету правящие в лице премьера и крестьян-зеленых обвиняли оппозицию в попытке дестабилизировать ситуацию «по заказу» Кремля. Якобы именно Россия заинтересована в хаосе в Литве и срыве реформ, которые должны вступить в силу с 1 января 2019 года.

В итоге после долгих дебатов, попыток провести ряд поправок, бюджет был принят. Он составляет 10,59 млрд евро (включая 1,921 млрд евро помощи ЕС). Расходы составляют 11,696 млрд евро. Дефицит бюджета — 1,105 млрд евро. Как утверждает оппозиция, план доходов и расходов следующего года не ориентирован на будущее, в свою очередь правящие говорят, что он лучше прежних.

Министр финансов Вилюс Шапока отметил, что цель бюджета — проведение в жизнь утвержденных нынешним летом структурных реформ, снижение уровня бедности и накопление резервов на будущее. По его словам, наиболее заметно расходы вырастут только там, где претворяются в жизнь изменения — в областях образования и науки, здравоохранения и социальной защиты. Социал-демократ Юозас Олекас уверял, что в бюджете недостаточно приняты во внимание «сегодняшние потребности жителей Литвы».

В бюджете запланировано увеличение пенсий (на 8%) — средняя пенсия в Литве с 1 января должна будет составить 363 евро. С 2019 года прекращаются взносы Фонда соцстраха Sodra в пенсионные фонды второго уровня, поэтому в этом фонде остается почти 200 млн евро.

Зарплаты учителей с 1 сентября 2019 года должны будут вырасти на 9%, в среднем до 831 евро. На 15% предусмотрено увеличение зарплат врачей. На 100−130 евро увеличены зарплаты пожарных, на 8−10% — зарплаты пограничников, на 57−77 евро — зарплаты полицейских. Повышение должно затронуть всех уставных служащих.

«Детские выплаты» — пособия всем семьям с детьми — увеличатся с 30 до 50 евро в месяц за каждого ребенка. В семьях с малым достатком выплата составит 70 евро в месяц за одного ребенка.

Увеличена и зарплата высших руководителей. Председателя парламента — на 114 евро, премьера — на 127 евро, а президента — на 218 евро, до 5756 евро в месяц.

В следующем году с 21% до 9% снижается тариф налога на добавленную стоимость на дрова и отходы древесины, с 9% до 5% — на газеты, журналы и другие периодические издания.

С марта на 10% вырастет акциз на крепкий алкоголь.

Кроме того, премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис считает, что стоит вернуться к дискуссии о введении налога на второе жилье. «Я думаю, что к вопросу о недвижимости мы, наверное, должны вернуться. Налог на роскошную недвижимость введен, а что касается второго жилья, я думаю, это вопрос снижения «тени», – сказал в передаче «Форум LRT» Сквярнялис. «Если это случится, то этот налог мог бы появиться в 2021 году или позже», – сказал журналистам лидер Союза крестьян и зеленых Литвы Рамунас Карбаускис, сообщает BNS. Правительство Литвы предлагало ввести на второе и последующее жилье налог в размере 0,3%, однако весной на весенней сессии парламент это решение не одобрил.

На вершине власти — кризис отношений

Между тем на минувшей неделе в телеинтервью передачи «Тема дня» телеканала LRT президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что отношения правящего большинства с обществом переживают кризис.

Она сказала, что в результате осуществления реформ путем «высокомерного всезнания» в большинстве сфер образовался хаос. Президент критиковала правящих, заявив, что не хватает серьезных реформ, а бюджет следующего года она назвала «бюджетом дележки денег».

Она отметила, что «в изменениях нет ни налоговой реформы, ни какой-либо другой реформы. На самом деле денег не стало больше, но реальных реформ так и нет, больше перекладываем из одного кармана в другой. Результаты роста немного поделили, рассыпали и пытаемся, чтобы это удовлетворило всех».

Глава государства заявила, что второй год правления правящие «аграрии» посвятили «демонстрации силы, демонстрации бульдозера, уже и слушать не обязательно, они и так хорошо знают, прислушиваться не нужно». По ее словам, это вызвало противостояние между общественностью, правительством и правящим большинством.

«Ничего нового. Действительно ничего нового. Уже десять лет та же риторика», – сказал премьер С. Сквярнялис, реагируя на критику президента.

Литовский премьер-министр заявил, что политику президента Дали Грибаускайте иллюстрирует история с «тюльпановой электронной почтой», а видимый общественности образ президента является лишь фасадным, – сказал С. Сквярнялис в интервью радиостанции Žinių radijas. «В итоге эта «тюльпановая электронная почта» иллюстрирует, что о наших политиках она думает, что делает. Это не срежиссировано, не представленные заранее вопросы интервью, это просто такая реальность», – добавил он.

Говоря о «тюльпановой электронной почте», С. Сквярнялис имел в виду опубликованную СМИ весной переписку главы государства с обвиняемым по делу о коррупции бывшим лидером либералов Элигиюсом Масюлисом, которая имела место несколько лет назад. В 2014-2016 годах Д. Грибаускайте переписывалась с Э. Масюлисом с электронной почты tulpes@lrpk.lt. По-литовски слово tulpės означает тюльпаны.

Более того, Саулюс Сквярнялис обвинил Далю Грибаускайте во всезнайстве. «Я понимаю, что в течение десяти лет в Литве был единственный человек, который все знал и не ошибался. Сейчас есть еще и другие люди, которые стараются знать много, но совершают ошибки, я признаю», – сказал премьер журналистам в Сейме, комментируя поведение президента, отметив, что в их отношениях «нет диктата, это партнерство». «Мы всегда говорим по-деловому, как равноценные политики. Мы говорим одним тоном, и одна, и другая сторона придерживаются этого паритета. Я думаю, что нас обоих выбрали жители Литвы, у нас есть определенные полномочия, и мы равноценные партнеры», – сказал С. Сквярнялис.

После того как президент назвала болезненным желание «искать виновных, даже привлекая правоохранительные органы», он сказал, что полностью здоров. «Если у кого-то возникают сомнения, то каждый год я привык проверять здоровье, еще с тех времен, когда работал в полиции. Могу заверить, что я полностью здоров», – отметил премьер.

Он добавил, что встречается с президентом приблизительно раз в две недели, а также, что отношения с президентом не должны создать проблемы с утверждением новых министров культуры, окружающей среды, науки и образования.

Лидер правящего Союза крестьян и зеленых («аграриев») Рамунас Карбаускис заявил, что хотел бы слышать от президента больше предложений по реформам, сообщает BNS.

«Когда президент говорит, что мы не реализуем структурные реформы, то пусть президент, если может, пожалуйста, скажет, что нужно делать», – заявил лидер «аграриев» в интервью радиостанции Žinių radijas.

«Критиковать, говоря, что вы плохие, – очень просто, но сказать, предложить что-то, так вот со стороны президентской службы действительно не хватает предложений. Да, есть инициативы по поводу изменения определенных законов, но это не структурные реформы. То, что мы делаем, — гораздо более крупные решения», – сказал он.

Снижение рейтинга – как сигнал к участию в выборах?

Между тем, как показали результаты соцопроса, проведенного по заказу газеты Lietuvos rytas, из-за забастовки учителей положительно оценивающих работу премьера респондентов стало меньше почти на девять процентных пунктов.

Реагируя на результаты опроса, премьер-министр Саулюс Сквярнялис заявил, что снижение его рейтинга не скажется на работе по проведению в жизнь реформ и уменьшению социального отчуждения. «Если это служит тому, чтобы в стране безотлагательно проводились необходимые реформы, и если от этого жизнь жителей Литвы улучшится и социальное отчуждение уменьшится, то я принимаю это как плюс», — сказал премьер журналистам.

Саулюс Сквярнялис пока прямо не говорит, будет ли участвовать в президентских выборах, однако он утверждает, что нападки на него и правительство вынуждают его задуматься о выборах. «Я позицию пока не меняю, несмотря на то, что происходящие в стране процессы, нападки в мой адрес, в адрес правительства показывают, что определенные силы боятся, что я стану кандидатом. Это заставляет задуматься», – сказал Сквярнялис.

Премьер-министр до сих пор упорно утверждал, что сейчас для него главное — работа в правительстве. Съезд Союза крестьян и зеленых, на котором партия объявит своего кандидата в президенты, состоится 26 января 2019 года.

Между тем председатель социал-демократов Литвы Гинтаутас Палуцкас считает, что конфронтация между правящими и президентом Далей Грибаускайте — это пиар-кампания, свидетельствующая о начале подготовки к грядущим выборам. Об этом он заявил Žinių radijаs. Он убежден, что никакой «войны» между политическими лидерами в Литве нет, это доказывают решения парламента. В последние примерно 6 месяцев «крестьяне» сознательно вступают в конфронтацию с президентом, чтобы попасть в президентскую кампанию через конфликт. Он убежден, что такие действия политиков нечестные по отношению к обществу.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ