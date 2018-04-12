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Кабмин представит беспрецедентые меры по борьбе с “тенью”, говорит министр финансов Литвы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 04 12, 16:00   |   Комментариев: 0

Литовский министр финансов говорит, что правительство на следующей неделе представит беспрецедентые, по его словам, меры по борьбе с “тенью”.

“В понедельник мы представим такие меры по борьбе с “тенью”, которые точно будут беспрецедентными и которые дадут такой результат, что находиться “в тени” будет невыгодно”, – сказал Вилюс Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas в четверг.

Рассказать подробнее об этих мерах он отказался.

В феврале В. Шапока говорил, что сокращение масштабов “теневой” экономики может повлечь за собой снижение налогов.

По данным различных исследований, масштабы “теневой” экономики в Литве могут составлять 15-30% валового внутреннего продукта.

Правительство завершает выработку мер по проведению структурных реформ, они затронут реорганизацию налоговой и пенсионной систем, некоторые изменения в сферах инноваций, образования, здравоохранения, а также новых мер по сокращению масштабов “теневой” экономики.

BNS

Метки: 

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