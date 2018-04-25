Кабмин призывает власти Вильнюса «искать альтернативы» для финансирования стадиона

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Министры финансов и внутренних дел Литвы во вторник заявили, что Вильнюсские власти должны искать «альтернативные источники финансирования» национального стадиона.

Такую позицию члены правительства выразили за день до голосования в Вильнюсском городском самоуправлении по договору о концессии.

«Мы предлагаем самоуправлению решать вопрос путем поиска альтернативных источников финансирования, возможно путем перераспределения финансирования между другими проектами, которыми управляет муниципалитет», – отмечает в пресс-релизе министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Министр финансов Вилюс Шапока сказал, что «начальная модель финансирования стала неустойчивой».

Министры, распространившие совместное заявление, утверждают, что в данный момент имеется угроза утраты проектом финансирования Евросоюза.

BNS