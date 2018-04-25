Кабмин рассмотрит обязательную декларацию места жительства для педофилов

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В среду литовское правительство намерено рассмотреть изменения к Уголовному Кодексу, которые обяжут лиц, осужденных за половые преступления в отношении несовершеннолетних сообщать службам о своем месте жительства.

Поправки предусматривают, что если лицо, осужденное за педофилию, покидает место своего проживания более чем на семь суток, должно сообщить об этом полиции.

Лица, осужденные за половые преступления против несовершеннолетних, должны будут делать это в установленный период – от одного до пяти лет.

«Мы считаем, что это будет очень хорошей превентивной мерой для таких лиц. Если будет потребность, то, скорее всего, и общественность должна знать», – сказал BNS министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

По его словам, количество таких лиц, в отношении которых вводятся изменения, не много, это обязательство также не будет иметь обратной силы.

По данным Ведомственного регистра преступных деяний, в 2017 году от изнасилования пострадал 61 ребенок в возрасте до 18 лет, от сексуального насилия 64 ребенка, от растления — 96 детей.

После утверждения поправок в правительстве их еще должен будет рассмотреть сейм.

BNS