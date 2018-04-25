Кабмин разрешил развивать с бизнесом проекты трех военных городков

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В среду правительство Литвы решило разрешить министерству обороны совместно с частным бизнесом развивать проекты военных городков в Шяуляй, а также в Вильнюсском и Шилальском районах.

В целом на три военных городка планируется выделить не более 165 млн евро, если учитывать чистую нынешнюю стоимость.

Городки, где обоснуются три батальона литовской армии, будут строиться по принципу партнерства публичного и частного секторов.

В декабре министерство обороны должно опубликовать документы закупки для ознакомления и замечаний, а саму закупку планируется объявить в середине января.

Переговоры с потенциальными поставщиками состоятся на стыке 2019-2020 годов, а договора будут подписываться в четвертом квартале 2020 года.

Минобороны будет требовать, чтобы реализация проектов длилась не более, чем полгода, а за работы министерство рассчитается в течение 12 с половиной лет.

Министерство утверждает, что развитие военных городков, таким образом, принесет гибкость, поскольку в 2023 году будут завершены платежи за основные приобретения – боевые машины пехоты, системы противовоздушной обороны и гаубицы.

В данный момент подразделения литовской армии в основном размещены на бывших военных территориях и в зданиях советской армии.

BNS