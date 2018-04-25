Кабмин решит вопрос о выделении 29 млн евро нацпомощи фермерам

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На этой неделе литовское правительство решит вопрос о выделении 28,6 млн евро национальной помощи фермерам.

Замминистра сельского хозяйства Литвы Аусма Мишкинене отметила, что выделяемая из бюджета помощь ежегодно сокращается.

«Это национальная помощь, чтобы наши фермеры оставались конкурентоспособными, и ежегодно она должна сокращаться, с учетом того, что как наши фермеры себя участвуют, и каковы рыночные цены», — сказал она BNS.

В этом году планируется выделить 28,6 млн евро помощи переходного периода — на 15,6% меньше, чем в прошлом году (33,9 млн евро).

По ее словам, на самую крупную помощь могут рассчитывать молочники, а также выращивающие животных и сельскохозяйственные культуры. Молочникам планируется выделить почти 15 млн евро, а выращивающим быков — 8,8 млн евро.

Национальная помощь согласуется с Еврокомиссией и выделяется ежегодно.

BNS