Кабмину Литвы предлагается ограничить импорт электроэнергии с небезопасных электростанций

Литовскому правительству предлагается поддержать инициативу граждан о запрете на покупку электроэнергии, произведенной на небезопасных зарубежных электростанциях. Если такое решение будет принято, Литва не пустит на свою территорию электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, а в будущем и с Калининградской АЭС – если она будет построена.

Кабмин в среду рассмотрит подготовленный Министерством энергетики проект постановления, в котором предлагается утвердить проект закона, который был выработан инициативной группой граждан.

“Строящаяся в белорусском Островце АЭС, а в Калининградской области – АЭС, строительство которой временно приостановлено, представляют угрозу для Литвы, нарушают принцип Конвенции о ядерной безопасности, требующий согласовывать выбор площадок под атомные станции с соседними государствами и давать оценку их воздействию и вероятному ущербу от них людям, природе и урбанистической среде”, – говорится в документе министерства.

После получения решения кабмина по законопроекту предстоит его рассмотрение в сейме. Более 50 тысяч подписей граждан в поддержку законопроекта собрала инициативная группа оппозиционных парламентских консерваторов.

В июне прошлого года правительство утвердило план эмбарго электроэнергии, выработанной на БелАЭС и в других третьих странах, в соответствии с которым импорт этой электроэнергии в Литву, а одновременно и в другие страны – члены Евросоюза, будет ограничиваться через зону торговли Литвы на бирже Nord Pool.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас в декабре сказал BNS, что Литва и впредь будет требовать, чтобы строительство БелАЭС велось прозрачно, а позиция Литвы по поводу строящейся в Белоруссии АЭС не станет объектов переговоров при обсуждении с Россией и Белоруссией отключения от энергокольца БРЭЛЛ.

BNS

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