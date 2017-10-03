Кабмину предложено объявить экстремальную ситуацию в стране из-за ливней, уничтоживших урожай

Поскольку по причине прошедших в Литве в конце лета сильнейших ливней фермеры подсчитывают убытки, которые достигают десятки миллионов евро, Комиссия по экстремальным ситуациям при правительстве предложила Кабмину объявить экстремальную ситуацию во всей стране.

“Члены комиссии (…) единогласно приняли решение предложить правительству объявить экстремальную ситуацию государственного уровня”, – сказал журналистам после заседания председатель комиссии, министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Правительство рассмотрит это предложение в среду, сообщил BNS пресс-секретарь премьера Саулюса Сквярнялиса Томас Бяржинскас.

Правительство, в свою очередь, начнет искать возможности поддержать земледельцев за счет госрезерва.

Из-за августовских сильнейших ливней фермеры не могли выехать в поля и собрать урожай, а также посеять озимые.

Минсельхоз на этой неделе собирается обратиться в Еврокомиссию (ЕК) за финансовой помощью фермерам, а объявление экстремальной ситуации позволит легче получить средства. В минувшую пятницу президент Даля Грибаускайте на встрече в Таллине услышала завершения главы ЕК Жана-Клода Юнкера в том, что “какая-то помощь точно будет”.

По предварительным подсчетам Минсельхоза, убытки составляют около 40 млн. евро, однако Сельскохозяйственная палата считает, что они могут превысить и 200 млн. евро. По словам Э. Мисюнаса, когда государство окончательно подсчитает убытки, они могут быть и больше 40 млн. евро.

BNS

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