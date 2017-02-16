Кадровая чехарда

Минувшая неделя ознаменовалась одновременно несколькими громкими кадровыми отставками и увольнениями.

Командующего – в запас

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис подписал указ о переводе в запас полковника командующего ВВС Литвы Аудрониса Навицкаса, который планировал ремонтировать военные вертолеты Ми-8Т в России, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Ранее временная инспекция при Минобороны выясняла обстоятельства подписания договоров на оказание услуг по ремонту двух военных вертолетов литовских ВВС с привлечением российской компании. В прошлую пятницу стали известны результаты исследования.

Временная инспекция констатировала, что, «принимая решение ремонтировать военные вертолеты Ми-8Т в России, полковник ВВС Навицкас, возможно, нарушил дисциплинарный устав Литовской армии». «Полковник не обеспечил реализацию политического положения, высказанного Советом по оборонным ресурсам, в котором указан запрет на ремонт военных вертолетов в РФ», — говорится в заключении комиссии.

По данным министерства, два договора по оказанию услуг по ремонту вертолетов советского производства Ми-8Т с выигравшей конкурс литовской компанией Helisota были подписаны в октябре 2016 года. В договоре было указано, что поставщик предоставил возможность осуществить ремонтные работы российской компании. После выяснения данных обстоятельств контракт с Helisota был приостановлен.

Аудронис Навицкас заявил, что Министерство обороны опубликовало неточную информацию об его ответственности за ремонт военных вертолетов в России.

Офицер потребовал от министерства опровергнуть сообщение, в котором представлен вывод комиссии.

Навицкас в письме, адресованном министерству, утверждает, что эта информация унижает его честь и достоинство, вредит деловой репутации.

«Опубликованная информация, не соответствующая действительности, меня унизила, чтобы общественность усомнилась в моей порядочности, честности как гражданина страны, военного, командующего ВВС Литовской армии, одновременно нанеся вред моей деловой репутации старшего офицера, командующего», – говорится в письме Навицкаса, которое он отправил и СМИ.

Аудронис Навицкас – выпускник Балашовского высшего военного авиационного училища летчиков. ВВС Литвы он возглавил в июне 2014 г.

Литовская армия использует вертолеты Ми-8Т в поисковых, спасательных, транспортных целях. В 2014 году Литовская армия приобрела три новых вертолета AS365 Dauphin компании Eurocopter, однако эти вертолеты частично могут выполнять функции спасения и поиска, поэтому было решено отремонтировать два вертолета Ми-8Т, пока не будет закуплено больше универсальной летной техники. По данным Минобороны, покупка новых универсальных западных вертолетов запланирована на 2020 год.

ФОТОскандал

После встречи с министром экономики Миндаугасом Синкявичюсом на минувшей неделе глава Государственного департамента по туризму (ГДТ) Юргита Казлаускене заявила о своей отставке, сообщил BNS. «Я приняла решение уйти с должности руководителя департамента», – сказала Казлаускене.

Такой шаг она сделала после сообщений СМИ о том, что компании, которые репрезентируют Литву иностранцам, используют для этого не авторские и не связанные с Литвой фотографии.

Как сообщил литовский новостной портал 15min.lt, создатели страницы Lithuania. Real is beautiful в соцсети Facebook используют недорогие иллюстрации порталов Shutterstock или Flickr с изображением Финляндии и Словении.

На проходившем в прошлом году конкурсе маркетинга в соцсетях, предоставления услуг маркетинга рекламы и содержания победил консорциум компаний Open Agency и Turinio rinkodara, предложивший цену 140 тыс. евро. Пресс-атташе ГДТ сказала порталу, что компания Turinio rinkodara не нарушила условия договора, потому что ГДТ нужно 700 фотографий, из которых только 350 должны быть оригинальными. Представитель предприятия отметила, что назначение фотографий – передавать эмоции, поэтому конкретное отображенное на них место значения не имеет.

Казлаускене возглавляла ГДТ с января 2015 года.

Кстати, после появления этой информации в социальных сетях стали распространяться ироничные записи, в которых объекты с мировой известностью представлены как места в Литве. Пошутил даже премьер Саулюс Сквярнялис. В своем аккаунте в Facebook он поделился фотографией здания Еврокомиссии в Брюсселе с подписью «С завтрашнего дня приступаем к работе в новом здании правительства в Каролинишкес» (Каролинишкес – один из микрорайонов Вильнюса).

Но ведь руководитель Департамента по туризму – сотрудник Министерства, подчиненного премьеру. Здесь уместно было бы напомнить слова из неувядающего «Ревизора»: «Над кем смеетесь? Над собой смеетесь!»

Когда сор выносят… из тюрьмы

Глава Каунасского следственного изолятора Эдвардас Квяткаускас и бывшая директор этого изолятора, затем глава Департамента по делам тюрем (ДТ) Живиле Микенайте отстранены от обязанностей, сообщило Министерство юстиции.

«Принято решение отстранить обоих», – сказал BNS вице-министр юстиции Донатас Матуйза.

Колесо разоблачений закрутилось после того, как начальник отдела бухгалтерского учета этого СИЗО Раса Казенене обратилась в правоохранительные органы, указав на возможные злоупотребления и нарушения. В жалобе Казенене правоохране, кроме прочего, говорится, что в Каунасском СИЗО заведующая баней руководит баней, которой нет, услуги и товары закупаются у компаний, которые, возможно, связаны с работниками СИЗО, а некоторые товары могли приобретаться по цене, в разы превышающей рыночную.

Когда агентство BNS начало интересоваться возможными нарушениями, в Каунасском СИЗО, Департамент по делам тюрем начал прикрывать расследование. 6 февраля Минюст по поручению премьера Саулюса Сквярнялиса перенял расследование у ДТ. Министерство отмечает, что после завершения расследования будет решаться вопрос о служебной ответственности Квяткаускаса и Микенайте.

Различные ведомства решили расследовать нарушения в Каунасском СИЗО, поскольку правоохранительные органы отказались это делать. Ситуацию проверяют Служба публичных закупок, Госконтроль, Главная комиссия по служебной этике. Расследование начала и прокуратура.

Ловля рыбки в мутной воде

«Черной» оказалась минувшая пятница и для недавно назначенного советника министра сельского хозяйства Виргиниюса Кирсницкаса. Он подал заявление об отставке. Такой шаг был предпринят после того, как стало известно, что два года тому назад возглавляемое им в Клайпедском районе предприятие Drevernos žvejys не смогло должным образом отчитаться за использование средств из помощи Европейского союза.

Министр сельского хозяйства Бронюс Маркаускас рассказал, что перед назначением Кирсницкас проинформировал его об этой истории. Оценивая возможные риски назначения советника, министр обратился к Службу спецрасследований и в Государственную комиссию по служебной этике, негативных ответов по поводу кандидатуры советника он не получил.

Министр подчеркнул, что ситуация в рыбоводческом хозяйстве Литвы нуждается в переменах, в парламенте обсуждаются поправки к законам, поэтому министерство хотело бы иметь консультанта «изнутри», знающего проблемы этой отрасли. Но после объявленной информации, даже не видя непосредственной опасности коррупции в консультационной деятельности Кирсницкаса, министр выразил сомнение по поводу возможности дальнейшей работы советника в министерстве.

Инф. «ЛК»

Метки: N7 (1147) 16 февраля, Аудронис Навицкас, вертолеты Ми-8Т, министр обороны Литвы, Отставка, Раймундас Кароблис, Увольнение