Кадырову запретили въезд в Литву

Департамент миграции Литвы в понедельник обнародовал список 49 граждан России, которым из-за нарушений прав человека и отмывания денег запрещен въезд в Литву.

Чеченский лидер попал в так называемый литовский «список Магнитского», фигурантам которого запрещен въезд в страну. Вместе с ним в этом списке оказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, а также ряд других россиян.

Всего в черном списке 49 россиян. Среди них — глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель главы Следственного комитета при МВД Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Сергей Подопригоров и другие.

Пресс-секретарь главы Чечни ​Альви Каримов прокомментировал попадание чеченского лидера в литовский «список Магнитского». Агентству новостей РИА «Новости» он заявил: «Хочу огорчить литовские власти, которые длительное время лелеяли мечту о посещении Рамзаном Кадыровым этой страны. Литва никогда не входила и не входит в перечень стран, которые его интересуют хотя бы из простого любопытства».

Пресс-секретарь главы Чечни добавил, что решение Вильнюса является не заслуживающей внимания Кадырова «пустышкой». По его словам, подобные новости не стоят того, чтобы глава республики тратил на их чтение «даже одну минуту».

Каримов отметил, что если бы авторы данного списка действительно были озабочены правами человека в Чечне, то получили бы «исчерпывающую информацию, свидетельствующую о том, что с этим вопросом в Чечне ситуация обстоит лучше, чем где бы то ни было в мире, и уж тем более в Литве».

Аналог американского «закона Магнитского» был принят в Литве в ноябре прошлого года. Он вступил в силу с 1 января 2018 года. Документ запрещает на срок до пяти лет въезд в Литву всем, кто уличен в других странах в коррупции, отмывании денег и тяжких преступлениях против личности, а также нарушал права и свободы людей. Аналогичные законы в прошлом году были приняты в Канаде, Эстонии и Великобритании.

«Закон Магнитского» был назван по имени аудитора британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского. Он был арестован по обвинению в разработке для фонда схем уклонения от уплаты налогов, а позднее, в 2009 году, скончался в СИЗО «Матросская тишина».

Находясь под следствием, он обвинил нескольких российских чиновников в коррупции.

Принятый в США в 2012-м «закон Магнитского» ввел санкции в отношении ряда российских граждан, которые, по мнению США, причастны к смерти Магнитского.

Как утверждали представители Hermitage Capital Management, сотрудник их фонда умер из-за того, что ему не была оказана необходимая медицинская помощь.

Инф. «ЛК»

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