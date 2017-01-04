Как будем кукарекать

В наступившем году Литву ждут потрясения как политические, так и экономические. Но страна, без сомнений, переживет все невзгоды и даже станет крепче. Об этом нам с экранов ТВ и патриотических интернет-порталов расскажут как чиновники, так и политологи с всевозможными «независимыми» журналистами. «Литовский курьер» пофантазировал, как будут развиваться события и, главное, как на них будут реагировать наверху.

Победа демократии

В наступившем 2017 году Литву ждет не один политический кризис. И главным фигурантом в них станет победивший на парламентских выборах Союз крестьян и зеленых. Его если и не расколют за год, то серьезно потреплют. Главной задачей станет попытка поссорить премьера Саулюса Сквярнялиса с председателем аграриев Рамунасом Карбаускисом. Это можно было наблюдать еще в 2016 году. Те, кто следил за так называемой элитой – как литовскими СМИ на литовском языке, так и политиками с политологами – уже обратили внимание. Главный рефрен сотен публикаций и заявлений еще до вступления правительства в должность: Р. Карбаускис – самодур, С. Сквярнялис – хороший и честный полисмен.

Когда так делают? Правильно, тогда когда нужно вбить клин. Каким может быть результат, если клин вобьют? Раскол крестьян-зеленых. Одни под крылом С. Сквярнялиса, другие – остаются с Р. Карбаускисом. И, например, крыло премьера вливается в ряды консерваторов. Думаете, невозможно? Большинство фракции аграриев – это непартийные члены. Как и сам С. Сквярнялис. И что их может сдерживать, если их спровоцируют на развод? Разводили и не таких. Когда Партия труда и Виктор Успасских победоносно прошли в Сейм, их тоже очень быстро раскололи. Председатель Викторас Мунтянас – помните еще такого деятеля? – быстро состряпал Партию гражданской демократии и убежал от кедайнского князя. Не без помощи со стороны. Нечто такое же обязательно будут всеми силами пытаться совершить и в этом году.

Но если получится, то это обязательно назовут не уничтожением победителей, разорением, грубым дворцовым переворотом и контратакой проигравшей элиты, а победой демократии. Главное, как это покажут на нашем независимом телевидении и об этом расскажут на демократических новостных порталах. А там уже заранее Р. Карбаускиса рисуют эдаким клоуном, несчастьем Литвы, и если получится его сдвинуть, то это будет победа демократии и гражданского общества. Главное, обертка. А стране – не привыкать. Недаром мы единственные в ЕС, где путем импичмента был свергнут президент.

Расцвет экономики

В экономике весь год также будет царить оптимизм. Разные банки нам в конце прошлого года обещали очередной невероятный рывок экономики. Правда, по традиции они это делали, пересматривая собственные прогнозы тогда еще текущего, 2016 года. Но мы не поленились. Итак, если в конце 2015 года всяческие аналитики прогнозировали Литве рост едва ли не в 3,5% ВВП, то к концу года говорили о 2%. И, вот увидите, это еще не подсчитано, но 2% роста в 2016 году не будет. Будет 1,9%, а, может, и меньше, кто знает. Но это обязательно объяснят мировым кризисом, санкциями России, которые мы, разумеется, преодолели, проблемами в импорте/экспорте и целым списком всяческих умных слов.

Но, говорят нам «эксперты», этот, 2017 год, мы закончим с самым мощным рывком в Евросоюзе. Точно 3,5%. А следующий год – еще лучше.

И уже к концу этого, наступившего года, все банки вновь, по старой традиции, пересмотрят прогноз (делать они это начнут уже после первого квартала, весной), и он опять окажется иным. Опять год упущенных возможностей.

Но это, обязательно объяснят нам, никак не связано с собственной импотенцией экономической политики, недальновидными решениями, неумением наладить контакты с рынками для экспорта. Нам скажут, что виноват во всем… «Брэкзит!» Дональд Трамп, обесценивающийся евро, да что угодно – цунами в Новой Зеландии. И, конечно, козни Кремля, куда без них.

Литовские умы завоюют мир

В 2017 году наша страна победит эмиграцию. Уже в конце 2016 года в верхах сформулировали: эмиграция – беда, но что если поменять термин на «циркуляция талантов»? Она, циркуляция, отнюдь не беда, а даже благо! Таким образом все больше литовцев внедряется в различные глобальные процессы по всему миру, но при этом остается литовцами, а, значит, все идет к «глобальной Литве». Даже форум с аналогичным названием провели!

«Циркуляцию талантов» нужно поощрять! И тогда мы не просто станем хозяевами Литвы, а хозяевами мира!

Тема «глобальной Литвы» при отсутствии хоть каких-то признаков уменьшения эмиграции в 2017 году будет только набирать обороты. Ну и что, что демография останется отрицательной, ну и что, что вот-вот в стране будут проживать одни пенсионеры. Давайте называть это «элитой глобальной Литвы», которая через «циркуляцию талантов» во всем мире им правит – всей планетой! Зачем решать проблему, когда ее можно возглавить!

Враг побежден

Но главное и самое интересное будет происходить в нашей оборонной сфере. Закупки старого хлама, от которого западные союзники избавились бы и задаром, здесь все понятно. Вооружение будет нарастать, средства на них увеличиваться. Этого никак нельзя сделать без соответствующей риторики.

Тут – к гадалке не ходи, именно в этом, 2017 году, страна – на пороге агрессии. Да, внимательный читатель улыбнется – оккупацию нам пророчили в 2014 году, затем в 2015 году, потом танки под Вильнюсом ждали весь 2016 год. А их все нет и нет. Это было, объяснят особенно дотошным, хитрым маневром агрессора. Многоходовочка. Хотели усыпить бдительность! Но – не пройдет. Врага быстро раскусили. Вон и заголовки – «Этот год будет самым опасным для стран Балтии», сообщает портал Lietuvos rytas. Так кто бы сомневался?!

Ну а поскольку никакой враг не нападет, никто никакую оккупацию не планирует, то нужно ненападение как-то объяснить населению. И единственный выход из этого угла, в который власти сами себя загнали – это победить врага. Хотя бы виртуально, с экранов телевидения и порталов в Интернете.

Для этого в нынешнем году нам обязательно объявят о том, как наши службы доблестно пресекли агрессию. Разоблачили целый план. Враг готовил мощную провокацию, активизировал свою «пятую колонну» в Литве и через мгновения поступил бы сигнал «фас!». Но наши службы недаром просили увеличения финансирования. По всей стране накануне дерзкой провокации пройдут аресты вражеских агентов. Кто они? Да не важно. Арестуют одного-другого журналиста, назвав их координаторами информационного сопровождения агрессии, повяжут нескольких городских сумасшедших, еще нескольких общественных деятелей. Может, даже в русскоязычной школе найдут диверсантов. Не в первый же раз!

И потом гордо объявят – вражеская группировка, которая должна была обеспечить почву для агрессии и вторжения, обезврежена. А враг не посмел напасть, когда так оперативно и профессионально отреагировали наши службы. А, значит, им можно даже снова выделить повышенное финансирование. Заслужили! Враг побежден и, поскуливая, поджав хвост, сбежал! Можно даже нерабочий день объявлять.

Но эта доблестная победа не означает, что нужно расслабляться. Нужно продолжать наращивать собственные силы и просить союзников размещать на нашей территории все, что возможно! Хоть подводную лодку на склоне замковой горы под башней Гядиминаса. Может, оползни заодно прекратятся.

Литва спасет мир

И, конечно, весь год наши власти будут отважно сопротивляться ползучему мировому перевороту. Выход Великобритании из ЕС, ужасы от нового президента США Дональда Трампа, приход евроскептиков по всему Старому Свету. Мало ли что произойдет. Но мы будем в авангарде битвы с этим злом. И, скажем сразу наперед, ЕС устоит, мир не перевернется, а все это – в том числе и благодаря нашей принципиальной позиции. Ведь именно мы – мировая мораль. Об этом нам тоже скажут именитые публицисты и обозреватели.

Так что год будет замечательным. Как в голливудской драме, нашу страну будет подстерегать множество коварных злодеев, но все их планы рухнут под правотой нашей политической элиты.

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N1 (1141) 5 января, Переворот, политика, События, экономика, эмиграция