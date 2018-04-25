Как будут компенсироваться кардиологические лекарства?

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Более 700 тысяч пациентов в нашей стране сэкономят за год 4,5 млн евро, так как с 1 января уже второй раз за полугодие увеличивается уровень компенсации кардиологических лекарств. На этот раз от 90% до 100% базовой цены.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, это уже второе увеличение размера компенсации лекарств. В июле прошлого года уровень компенсации лекарств системы кровообращения был увеличен от 80% до 90%, а с этого года эти лекарства будут компенсированы на 100%. Возможность повысить уровень компенсации на эти лекарства появилась после уменьшения цен компенсируемых лекарств, поэтому выиграли многие пациенты.

«Литва лидирует в Европе по количеству больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, этими заболеваниями у нас болеет каждый третий житель страны. Отрадно, что удалось осуществить рекомендации Всемирной организации здравоохранения, уровнять компенсации лекарств и таким образом исключить дискриминацию больных в соответствии с их заболеваниями. Отныне лекарства, необходимые для больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут компенсироваться на том же уровне, как и больным с другими заболеваниями», — сказал министр Вярига.

С 1 января на средства бюджета обязательного фонда страхования здоровья на 100% будут компенсированы лекарства, предназначенные для лечения заболеваний системы кровоснабжения, нарушений обмена липопротеидов или лечения других липидемий. Следовательно, станут значительно дешевле лекарственные препараты, предназначенные для лечения гипертензивных заболеваний, инфаркта миокарда и инсульта, грудной ангины, сердечной недостаточности, нарушений сердечного ритма и других болезней.

«Данные исследования, проведенного больничными кассами, показали, что в прошлом году в Литве больше всего компенсируемых лекарств — 63% — было использовано для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти лекарства в нашей стране употребляли 726 тыс. пациентов. Следовательно, повышение уровня компенсации кардиологических лекарственных препаратов до 100% базовой цены позволит значительно уменьшить финансовую нагрузку большого числа больных.

По нашим подсчетам, благодаря этому изменению люди, больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сэкономят за год около 4, 5 млн евро. Эти расходы будут покрыты из средств бюджета обязательного фонда страхования здоровья», — заверила заместитель руководителя Государственной больничной кассы при Министерстве здравоохранения Неринга Бярнотене.

Она также обратила внимание на то, что не останется уровня компенсации лекарств на 90% и таких рецептов компенсируемых лекарств в аптеках уже не должно быть.

Напоминаем, что в середине июля 2018 г. были увеличены уровни многих компенсируемых лекарств. Уровень компенсации лекарств, предназначенных для лечения эндокринных заболеваний, обмена веществ, системы пищеварения, соединительной ткани, скелетно-мускульной системы и иных заболеваний, повысился с 80% или 90% до 100%.

Работники аптек смогут применять обновленный (увеличенный) уровень компенсации для лекарств по рецептам, выписанным до вступления в силу изменений, поэтому переписывать как электронные, так и бумажные рецепты не понадобится.

Информация «ЛК», BNS