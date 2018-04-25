Как будут применяться новые налоговые льготы

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С 1 января 2019 г. граждане смогут вернуть часть подоходного налога с населения (ПНН) за отделку и ремонт строений, выполненных в свою пользу или в пользу супруга, за ремонт легковых автомобилей, за услуги по надзору за несовершеннолетними детьми, информирует Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

«Льготой можно будет воспользоваться в том случае, если упомянутые работы и услуги выполнит зарегистрировавший свою деятельность в Литве гражданин или предприятие, а покупатель будет иметь документы на выполнение работ или услуг и документы, подтверждающие оплату за них», — разъясняет директор Департамента права ГНИ Раса Вирвилене.

Льгота не будет применяться за приобретенные для выполнения работ или услуг материалы, средства, детали, механизмы, системы.

Первый раз вернуть часть уплаченных ГНИ средств жители смогут в 2020 году, когда предоставят годовую декларацию уплаты налогов за 2019 год. К декларации необходимо приложить отсканированные или сфотографированные документы, подтверждающие выполнение упомянутых услуг и оплату за них.

Граждане, которые не хотят сами заполнять декларацию о годовых доходах и хотят, чтобы предварительные декларации подготовили работники ГНИ, должны передать информацию о своих понесенных расходах уже с 2019 года в виде сообщения администратору налогов (форма PRC912). Предоставленные гражданами данные о расходах работники ГНИ перенесут в предварительную декларацию доходов граждан за соответствующий год и надо будет только предоставить эту декларацию.

Сообщения о расходах, связанных с оказанием услуг, и их оплате за них могут быть предоставлены только в электронном виде, через информационную систему электронного декларирования ГНИ (http://deklaravimas.vmi.lt). Граждане сами смогут выбрать, когда предоставить это сообщение: всякий раз, когда они понесут расходы, один или несколько раз в течение года, но не позднее чем до 15 февраля следующего года. Тогда работники ГНИ всю информацию им предоставят в предварительной декларации.

Сообщение о расходах (форма PRC912) надо предоставить ГНИ после того, как гражданин отчитается за оказанную ему услугу. Поэтому в тех случаях, когда работы или услуги выполнены и оплачены не в том же календарном году, то сообщение о расходах должно быть предоставлено только тогда, когда оплата за услуги произведена, выписаны счет-фактура или квитанция о купле-продаже товаров (услуг).

«Например, если счет за услуги по ремонту автомобиля будет выписан в ноябре 2019 года и оплачен в том же году, то гражданин данные о расходах может предоставить уже в сообщении за ноябрь 2019 года. Если счет будет выписан в декабре 2019 года, но оплачен полностью или частично в 2020 году, то сообщение о расходах следует предоставить уже в 2020 году, т. е., когда счет фактически будет оплачен», — разъясняет Вирвилене.

К сообщению о расходах достаточно приложить счет-фактуру или квитанцию о купле-продаже товаров (услуг), если в них будет отметка об оплате. В тех случаях, когда оплата произведена позднее, чем выписан счет или работы произведены в этом году, а оплачены в следующем году, то должны быть приложены документы, подтверждающие оплату, – квитанция о приеме денег, квитанция кассового аппарата, ордер кассовых доходов, выписка банковского поручения.

Максимальная сумма расходов, от которой ГНИ может возвратить часть средств за оказанные услуги, составляет 2 тыс. евро. Максимальная сумма, которая может быть возвращена одному лицу, составляет 400 евро, если его доходы были обложены налогом по тарифу ГНИ в размере 20%.

Общая сумма расходов (включая плату за учебу, профессиональное образование, страхование жизни, в пенсионные фонды и проценты за взятый до 2009. 01. 01 кредит для приобретения жилого помещения), на которые могут быть уменьшены налогооблагаемые доходы, не может превышать 25% годовых налогооблагаемых доходов гражданина.

Всю актуальную информацию по вопросам налогов можно узнать, позвонив специалистам налогового информационного центра по тел. 1882 или заглянув на сайт ГНИ www.vmi.lt

Информация «ЛК», BNS