Как будут работать торговые центры?

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Литовские профсоюзы добиваются, чтобы во все праздники и воскресные дни не работали работники не только торговых сетей (ТЦ), но и других магазинов, поэтому заявление главы Министерства социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса о том, что профсоюзы и ТЦ договорились о том, что ТЦ не будут работать два дня в году — на Рождество и на Пасху, преждевременное и не отвечает действительности.

По словам руководителя Конфедерации профсоюзов Литвы Инги Ругинене, на встрече 20 августа, организованной по инициативе Министерства социальной защиты и труда, профсоюзы упомянули о том, что члены Литовской ассоциации торговых компаний, по сути, согласны лишь на два выходных в году и не хотят расширять список выходных дней.

Но профсоюзы хотят, чтобы магазины не работали во время всех праздников и воскресных дней.

«Немало работников работает в выходные и праздники там, где в этом есть необходимость, где это вопрос жизни и смерти, или обеспечения государственных интересов или интересов общества. Торговые компании к таким учреждениям не относятся. Поэтому абсолютная глупость утверждать, что работники сами хотят работать, не хотят быть с семьей», — отметила Ругинене.

«Все это еще вопрос переговоров, которые пока не начаты. Мы готовимся к дискуссиям и надеемся на социально-ответственное отношение работодателей, а не только на запугивание грядущими увольнениями», — продолжила она.

На встрече 20 августа договорились о следующей встрече 25 сентября.

По словам Линаса Кукурайтиса, представители торговых компаний и работников могли бы договориться не работать в праздничные дни в коллективном договоре.

«На предмет того, чтобы все сети не работали в Рождество и на Пасху, у нас есть мнение торговых сетей, что они согласны с этим предложением и призывают профсоюзы договориться об этом в коллективном договоре. По поводу воскресений вопрос пока открытый. Министерство поддерживает путь социального диалога, мы за то, чтобы начать с минимума, а потом увеличивать число нерабочих дней как в отношении других праздников, так и в отношении того, чтобы не работать по воскресеньям», — сказал министр после встречи с представителями торговых компаний и профсоюзов.

Глава Литовской ассоциации торговых предприятий Лауринас Вилимас сказал, что соглашение должно действовать в отношении всего розничного рынка торговли, а не только в отношении крупных ТЦ. Он добавил, что члены ассоциации, по сути, согласны только с тем, что сети не должны работать два дня в год, и не хотели бы, чтобы в будущем список нерабочих дней расширялся.

Между тем председатель Литовского профсоюза работников сферы услуг Александр Посохов сказал, что торговые сети не должны работать во все праздники.

«Мы бы хотели не работать во все праздники и хотя бы одно воскресенье в месяц», — сказал после встречи Посохов.

Председатель Совета по конкуренции Шарунас Кясяраускас говорит, что не располагает полным анализом того, какие положительные и отрицательные последствия повлечет за собой запрет работы розничных торговых сетей в праздничные или другие дни.

По его мнению, обсуждаемая сейчас идея, чтобы игроки розничного рынка не работали два дня в год – на Рождество и Пасху – не окажет большого влияния на рынок, однако с увеличением количества нерабочих дней влияние на рынок может расти.

«Встал бы вопрос, если такие же ограничения были распространены на другие дни, на воскресенья, на одно воскресенье в месяц, а может, на все воскресенья. Тогда было бы значительное количество дней и можно было бы смотреть, как это скажется на ценах. Такого анализа мне недостает. Самого простого анализа цен и выгоды», — сказал BNS Кясяраускас.

По утверждению Кясяраускаса, такие договоры не должны нарушить право конкуренции, однако сейчас трудно сказать, действительно ли будет так.

«Профсоюзы и коллективные платформы не должны служить прикрытием для достижения той же договоренности иными способами. Ясно, если индивидуальная торговая сеть в ходе переговоров с конкретным профсоюзом, который действует в этой сети, достигнет договоренности по поводу времени работы, то это могло бы расцениваться как индивидуальное решение, не согласованное с конкурентами, но действительно будет ли так, мне трудно сказать», — сказал Кясяраускас.

По его словам, было бы яснее, если бы государство установило, в какие дни игроки розничного рынка должны не работать.

«Если мы считаем общей ценностью то, что люди должны отдыхать по определенным дням, то оптимальные решения можно было бы предусмотреть в законе. Ограничения должны быть пропорциональны, потому что мы ограничиваем свободу хозяйственной деятельности. Но ясно, что свобода хозяйственной деятельности – это не единственная ценность в Конституции, есть и другие ценности. Я считаю, что такой путь был бы более ясным для всех», — сказал Кясяраускас.

В Трудовом кодексе указано, что в праздники работники могут работать только по собственному желанию, за исключением случаев, когда человек работает по суммарному учету рабочего времени или такая работа регламентирована в коллективном соглашении.

Информация «ЛК»