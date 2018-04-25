Как бы не накликать беду

🔊 Воспроизвести

Экономисты в мире и в Литве предупреждают о приближении нового кризиса, а министр финансов между тем, с одной стороны, подбадривает население, что государство готово к экономическим потрясениям, а с другой – призывает обращать на это поменьше внимания, чтобы не накликать беду.

Например, по прогнозам аналитиков американского международного инвестиционного банка J. P. Morgan, в ближайшие два года ожидается экономический спад, но он не будет таким тяжелым, как потрясения 2008 года. По их подсчетам, в ближайшие годы акции предприятий США могут потерять 20% от нынешней стоимости. Для сравнения: десять лет назад индекс S&P 500 пережил 54-процентное падение.

Министр финансов Литвы Вилюс Шапока подчеркивает, что надо быть готовыми ко всему, и к рецессии, но не менее важно «не накликать болезнь на здоровое тело».

«Нам всегда надо готовиться к трудным временам. Мы в Литве получили хороший урок от экономического кризиса 2008 года и уже третий год подряд накапливаем финансовые резервы», — сказал Шапока.

Главный экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис прогнозирует, что новый кризис в Литве может начаться из-за внешнего шока.

Эксперт заявил, что пока не видит больших экономических и финансовых внутренних проблем страны, которые могут привести к кризису.

«Если оценивать экономические структурные показатели Литвы, например доступность жилья и внешнюю торговлю, то она избыточная. Также нет дефицита текущего счета, нет структурного дефицита бюджета, государственные финансы сбалансированы, рост кредитного портфеля не отличается от роста национального дохода. Нет такого разрыва, как это было десять лет назад», — отметил экономист.

Наибольшая внутренняя угроза заключается в том, что заработная плата растет намного быстрее, чем производительность, считает эксперт.

«Это постепенно снижает конкурентоспособность экспортеров, хотя это не проявляется в экспортных показателях. Однако быстрорастущая заработная плата, в отличие от того, что произошло 10 лет назад, не привела к росту инфляции. Она находится на естественном уровне», — подчеркнул Мачюлис.

Однако о возможном новом кризисе не зря говорят — есть много причин для возможного шока, например, протекционистская торговая политика США.

«Это может повлиять не только на торговые отношения между США и Китаем, но и на Европейский союз, включая Литву, которая, как одна из самых открытых экономик в мире, наиболее уязвима к любым ограничениям мировой торговли», — пояснил специалист.

Мачюлис видит еще один риск в Италии, которая не хочет сокращать фискальный дефицит и слишком оптимистично прогнозирует будущие перспективы.

По его мнению, несоблюдение Италией фискального договора ЕС ведет не только к конфликту с Европейской комиссией, но и к более высоким ценам кредитов, что может дестабилизировать всю еврозону.

Инф. «ЛК».