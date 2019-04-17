Как цветок сакуры

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В Токио был представлен факел летних Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в японской столице. Факел напоминает цветок сакуры, и, по задумке создателей, из каждого «лепестка» будут выходить отдельные языки пламени, объединяющиеся воедино.

Переработанный алюминий, который использовался при строительстве временного жилья для пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами в префектуре Фукусима в 2011 году, будет использован при изготовлении олимпийских факелов на Играх 2020 года в Токио.

Для этого потребуется около 10 тысяч кусков металла. При этом пока не решено, сколько именно факелов будет сделано для эстафеты олимпийского огня. Идея, как ожидается, может привлечь иностранцев, поскольку позиционируется как еще один способ помочь процессу восстановления после ужасной трагедии. Кроме того, для ее реализации необходимо провести согласование с местными властями, чтобы решить, какие именно материалы уже не нужны, а какие подходят для использования в подобных целях.

Интересно, что в самих факелах в качестве топлива впервые в истории предполагается применять водородное горючее. Оно же будет питать и главный огонь Игр на новом Национальном стадионе в Токио. Это пламя совершенно бесцветно, но, как сообщается, при желании с помощью добавок его можно окрасить в самые разные цвета.

Олимпийский огонь перед Играми в Токио должен быть зажжен 11 марта – в годовщину цунами 2011 года. После этого к 20 марта его привезут в Японию, а 26 марта начнется сама эстафета олимпийского огня. Оргкомитет постановил, что она начнется в префектуре Фукусима и продлится 121 день. Факел весит 1,2 кг, его высота – 71 см.

50 тонн гаджетов для изготовления олимпийских медалей

Организаторы летней Олимпиады в Токио 2020 года собрали почти 50 тонн неиспользуемых электронных устройств, чтобы изготовить из извлеченных из них драгоценных металлов комплекты медалей.

«Общенациональный сбор устаревших и неисправных электронных устройств, из которых извлекут драгоценные металлы для изготовления медалей, завершился 31 марта текущего года, – отметили организаторы, подчеркнув, что поставленные цели акции уже практически достигнуты. – Благодаря высокому уровню поддержки со стороны компаний и общества уже собранного количества старых гаджетов должно хватить».

Около 50 тонн смартфонов, видеокамер, ноутбуков было собрано менее чем за два года. Для этого организовали по всей стране около 4 тысяч пунктов приема.

Для изготовления полного комплекта медалей необходимо чуть менее 7 тонн драгоценных металлов. В частности, уже на 100% выполнен план по извлечению бронзы – 2700 кг, на 85% по серебру – 3500 кг и на 94% по золоту – более 28 кг.

По словам организаторов, данный проект был запущен для вовлечения японского общества в подготовку Игр, а также для привлечения внимания к экологическим проблемам.

Волонтеры не хотят работать в зараженной Фукусиме

Япония столкнулась с проблемой привлечения волонтеров для проведения мероприятий летней Олимпиады-2020 в префектуре Фукусима, где в 2011 году из-за цунами произошла крупнейшая в мире после Чернобыля авария на АЭС. Как передало агентство Киодо, в этом регионе Японии, где произошел выброс радиации, пока только 503 человека зарегистрированы волонтерами из 1500 позиций, которые приготовили организаторы. Среди тех, кто записался, 70% – лица старше 40 лет, а молодежь еще меньше стремится стать волонтерами Олимпиады в Фукусиме.

Япония наметила провести некоторые мероприятия Олимпиады в Фукусиме, чтобы продемонстрировать миру успехи в восстановлении жизни после землетрясения и цунами – трагедии, которая унесла жизни 22 тысяч человек. В частности, в городе Фукусима планируется провести первые шесть матчей по софтболу 22 июля 2020 года и один бейсбольный матч 29 июля.

Напомним, мощное землетрясение магнитудой 9,0 произошло 11 марта 2011 года на северо-востоке Японии. Вслед за подземными толчками берег накрыла 14-метровая волна цунами, которая затопила четыре из шести энергоблоков АЭС «Фукусима-1» и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Произошли утечки радиации в атмосферу и морскую воду.

Япония ожидает гигантской прибыли

Власти Токио рассчитывают, что проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году в японской столице принесет стране прибыль в размере около $283 млрд, передает Japan Times.

По прогнозам администрации города, около $182 млрд из общей суммы получит непосредственно Токио. Также предполагается, что проведение и подготовка к соревнованиям создадут порядка двух миллионов рабочих мест.

Японские власти и Международный олимпийский комитет (МОК) ранее достигли договоренности, что общий бюджет соревнований не должен превысить $17,8 млрд.

ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. Особенностью Игр станет их компактность: все ключевые спортивные объекты будут расположены на расстоянии не более 8 км от Олимпийской деревни, что позволит болельщикам и спортсменам тратить на дорогу минимальное время.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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