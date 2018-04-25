Как изменятся выплаты с 2019 года

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С 2019 года после объединения налогов работника и работодателя изменяется процентное выражение выплат «Содры» по материнству, болезни и безработице.

Выплата по материнству составит 77,58% средней заработной платы (СЗП) женщины, выплата по отцовству – 77,58% СЗП мужчины, говорится в информации общего проекта KIEК Министерства финансов, Министерства социальной защиты и труда, «Содры» и Государственной налоговой инспекции.

Выплата по уходу за ребенком, когда родители выбирают отпуск по уходу за ребенком, пока ребенку не исполнится один год, составит 77,58% СЗП, а если выбирают отпуск по уходу за ребенком, пока ребенку не исполнится два года, то выплата в первом году составит 54,31%, а во втором году — 31,03% СЗП.

Постоянная часть выплаты по безработице в 1-3-м месяцах составит 23,27% минимальной месячной заработной платы (ММЗ) и 38,79% СЗП человека. В 4-6-м месяцах – 23,27% ММЗ и 31,03% СЗП человека. В 7-9-м месяцах постоянная часть выплаты по безработице составит 23,27% ММЗ и 23,27% СЗП человека.

Выплата в случае болезни составит 62,06% СЗП человека, а в случае ухода за больным членом семьи – 65,94%.

Порядок выплат, требования стажа, размер выплат, получаемых «на руки», останутся такими же, как и до сих пор.

Информация «ЛК», BNS