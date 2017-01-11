Как многоквартирные дома победили гравийки

Перед самым Новым годом новая власть порядком припугнула жителей Литвы. Уши навострили почти все три миллиона. Налогообложения сахара опасались любители сладкого, будет ли урезана льгота страхования жизни, волновало 400 тысяч застрахованных, как будет повышен акциз на алкоголь, пугались производители, останется ли пенсионное накопление, беспокоился миллион людей, имеющих накопительные договоры, как будет с НДС на отопление, взволнованно ожидали жители многоквартирных домов.

Новый год оказался более спокойным для жителей многоквартирных домов с центральным отоплением – для них 9-процентный тариф НДС продлен на полгода. Решение отложить отмену этой льготы и изменить и усовершенствовать механизм компенсации расходов на отопление – это мудро. Опыт еще первого правительства Казимеры Прунскене научил: сначала компенсации, и только после этого – цены.

Надо надеяться, что на этот раз это действительно последнее продление льготы – ее и вправду надо отменить. Еще в 2009 году правительство консерваторов выбрало для Литвы способ отмены льгот НДС, и только из-за малодушия всех Сеймов эта льгота все еще существует. Она порочна тем, что изо всех видов отопления выделен только один – центральное отопление. Эта льгота не совсем оправдана, поскольку распространяется на всех, вне зависимости от доходов. Кроме того, в Литве работает механизм компенсации расходов на отопление, который – запутанный, трудоемкий, сложный, но более целевой, потому что поддержка оказывается только тем, кто больше всего в ней нуждается.

Насчет самой льготы вроде бы все было ясно, но закипевшая дискуссия о льготе НДС на отопление была очень красноречивой. Политики продемонстрировали всю свою релятивность мудрости, ценностей и позиции – и тогда, когда выкладывали аргументы в пользу льготы за отопление, и тогда, когда обсуждали, а на какие средства эту льготу финансировать.

Бывшие всегда против исключений на НДС и сами отменившие ряд льгот НДС консерваторы вдруг стали ярыми сторонниками льготы на отопление. Аргументы колебались от заговора «крестьян против горожан», которые большей частью и пользуются услугой центрального отопления, до того, что, к счастью, в отличие от льготы на какое-то мясо птицы, эта льгота достается потребителю. Еще утверждалось, что отменять льготу просто не время. Что это нужно делать, когда цены на тепло снижаются. Кстати, цены на тепло именно сейчас и снижаются – за прошлый год снизились в среднем почти на 17 процентов.

Без цирка не обошлось и тогда, когда в Сейме голосовали по вопросу, из какого же источника будет финансироваться продленная льгота НДС на отопление. Правящие решили в очередной раз запустить руку в программу по уходу и развитию дорог. Угадайте, кто больше всего этому воспротивился? Так вот, этот прецедент создали консерваторы! Консерваторы возмущались «строчкой со звездочкой» о финансировании дорог, хотя именно они сами и являются изобретателями этой звездочки! Голосование проходило аж несколько раз, до тех пор, пока было проголосовано «как нужно». Телекамеры между тем зафиксировали, как члены Сейма вскакивают со своих мест и нажимают чужие кнопки голосования!

Так-сяк многоквартирные дома победили гравийки. А Сейм в очередной раз упустил случай поднять свою репутацию в глазах людей.

Рута ВАЙНЕНЕ, экономист

Метки: N2 (1142) 12 января, Мнение, Рута Вайнене, тариф НДС, Цены