Как на линии фронта

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Председатель правления Банка Литвы (Центробанка, БЛ) Витас Василяускас заявил, что нет указаний на то, что возникшие в последнее время скандалы с возможным отмыванием денег могли бы обусловить уход шведских банков из Балтийских стран.

«Я бы точно не решился говорить об уходе. (…) По крайней мере, мы никаких оснований не видим (…) Но если отвечать на вопрос о том, спокойно ли, — конечно неспокойно. Ведь концентрация действительно значительная, и любое движение оказало бы влияние на экономику», – заявил В. Василяускас.

По его словам, за превенцию отмывания денег в первую очередь ответственны сами банки.

«Первая линия фронта – это коммерческие банки. Вторая линия фронта – Банк Литвы (…). И в итоге — Служба расследования финансовых преступлений (СРФП)(…), мы очень тесно сотрудничаем с СРФП. В 2017 году мы провели около 9 инспекций в связи с превенцией отмывания денег, 3 из них были с СРФП. В прошлом году 4, а в 2 из них с СРФП», – сказал В. Василяускас.

Он отметил, что банковский сектор Литвы никогда не имел «аппетитов» на бизнес и деньги нерезидентов, в Литве меньше всего вкладов иностранных граждан и компаний (нерезидентов) в Балтийском регионе.

По данным до аудита, в 2018 году действующие в Литве банки и филиалы зарубежных банков получили 357,9 млн евро прибыли – на 49,3% больше, чем в позапрошлом году (239,7 млн евро). Это крупнейший показатель прибыли с 2007 года, когда банки получили 370 млн евро прибыли.

«Банки точно не могут жаловаться на результат прошлого года. Кроме двух убыточных лет (в 2009-2010 годах), банки постоянно наращивали прибыль», – заявил глава БЛ.

В 2009 году совокупные убытки банков достигали 1,073 млрд евро, а в 2010-м – 70,3 млн евро.

Центральный банк отмечает, что нынешний год банковский сектор начал обновленным, а в прошлом году банки щедро давали кредиты и заработали на этой деятельности основную часть прибыли. Росли и активы банков, состояние их капитала было стабильным.

В прошлом году совокупные активы банков выросли на 4,7% до 28,6 млрд евро, обязательства (86% их составляют вклады) составили почти 26 млрд евро, совокупная сумма кредитов выросла на 6,7% до 19,9 млрд евро.

«В начале 2018 года мы отмечали рост процентов, они в прошлом году выросли приблизительно на 0,2 проц. пункта. Каковы причины? Вы знаете последнее решение Европейского Центробанка, он стремится к климату низких процентов до конца этого года. Мы считаем, что основной фактор роста процентов прежде всего связан с банковской концентрацией. То есть, концентрационная мощь в банках увеличивается», – утверждает В. Василяускас.

Он добавил, что, хотя литовская экономики и растет «сверх потенциала», концентрация банковского сектора повышает проценты, они исторически самые низкие, если говорить о процентах, которые были после финансового кризиса. Кроме того, сейчас отмечается тенденция остановки их роста.

Суммы кредитов, предоставленных населению и бизнесу, распределились почти на равные части. В прошлом году займы, предоставленные жителям, выросли на 8,4% до 9,5 млрд евро, а заимствования бизнесу увеличились на 4,8% до 9,7 млрд евро. Совокупная сумма кредитов выросла на 6,7% (на 1,3 млрд евро).

Основной движущей силой банковских займов оставалось финансирование приобретения жилья, этот тип кредитов составил 80% всех кредитов, предоставленных населению. За год стоимость жилищных кредитов населению выросла почти на 550 млн евро, или почти на 8%.

Невзирая на низкие процентные ставки, сумма вкладов клиентов в прошлом году продолжала расти и увеличилась более чем на 11% (на 2,2 млрд евро) и в конце года составила 22,3 млрд евро.

Сейчас в стране лицензиями банка или специализированного банка обладают 7 банков, а в качестве филиалов иностранных банков действуют 9 банков. Это на три участника рынка больше, чем в прошлом году.

Подготовлено литовскими СМИ