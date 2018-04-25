«Как нам обустроить Европу»: открытое письмо президента Франции

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5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон обратился с воззванием к народу Европы, которое было опубликовано в ведущих газетах 28 стран Евросоюза на всех европейских языках. В своём обращении к гражданам Европы накануне выборов в Европарламент Макрон поделился своими опасениями и чаяниями по поводу будущего Европы.

Перечисляя в своём обращении опасности, которые сегодня грозят самому существованию Евросоюза, президент Франции не позабыл, кажется, ни об одной:

Экология: проблема глобального потепления.

Экономика: структурные проблемы и кризисы, безработица и инфляция.

Рост национальных и популистских настроений в рядах электората. Разочарование европейцев в будущем единой Европы. Угроза повторения новых «Брекзитов».

Макрон считает своим долгом предупредить жителей Европы, что никогда ещё за последние 70 лет – с времён окончания Второй мировой войны Европа не была настолько близка к краху. Он называет «Брекзит» – сильнейшей неудачей, «символом идейного кризиса Европы, которая не смогла защитить народы от шоков современного мира».

Французский президент признает, что Евросоюз сейчас находится в «железном кризисе». Кризис системный усугубляется кризисом идейным. И если не предпринять быстрых и эффективных мер, то само существование Евросоюза окажется под вопросом.

«Европа – не второсортная держава!»

«Европа – это исторический успех», который состоял в примирении разорённого континента вокруг единого проекта мирного, благополучного и свободного существования. И этот проект продолжает нас защищать до сих пор: от цифровых гигантов, от финансового капитализма. Европа – это тысячи повседневных проектов, которые мы даже не замечаем, объясняет Макрон: построенные дороги, восстановленные школы, связь и интернет. Подобные мелочи изменили континент до неузнаваемости. И всё это было бы невозможно, если бы страны Европы не объединили свои усилия.

Эмманюэль Макрон, кажется, обладает ключом к решению общеевропейских проблем. Во всяком случае в его письме предлагаются способы «разруливания» ключевых кризисных вопросов.

Он обещает бедным поднять минимальную заработную плату. Профессиональным «Зелёным» и сторонникам защиты окружающей среды президент обещает радикальное сокращение выбросов CO2 и прекращение использования пестицидов. Причём расходы на экологическое очищение будут возложены не на простых налогоплательщиков, а на новый Европейский климатический банк.

Учёным и сторонникам технологического прогресса французский президент обещает создать всеевропейский бюджет для инноваций по модели американского госбюджета.

«Торг здесь неуместен»

Плодотворные идеи в письме президента не подкреплены конкретными расчётами. «Ву компрене»: жанром не предусмотрено. Хотя все понимают, что средств на реализацию перечисленных проектов потребуется немало. Многие из числа так называемых средних французов уже чешут затылки, потому как знают, что при каждом нововведении в Евросоюзе, будь то создание европейской системы контроля за выполнением договорённостей Парижской конференции или написание единых инструкций для сельского хозяйства, возникает опасность повышения налогов.

Но президент, хоть он и бывший управленец банка, в своём обращении не останавливался на таком приземлённом вопросе, как деньги. Через воззвание президент хотел напомнить об идейном величии Европы, поделиться тревогам и рассказать о своём видении выхода из европейского кризиса.

В конце письма Эмманюэль Макрон просит избирателей Евросоюза не голосовать за популистов, не «раскачивать лодку», перестать быть националистами и ни в коем случае не повторять «Брекзит».

«Письмо президента Э. Макрона европейцам – часть его предвыборной программы»

Газета Le Monde считает громкое обращение президента Франции к народам Европы частью его предвыборной программы для следующих президентских выборов.

С 23 по 26 мая по странам ЕС пройдут выборы в Европарламент. Аналитики называют эти девятые по счёту выборы решающими не только для Европы, но и для самого Эмманюэля Макрона.

Во время президентской кампании он пообещал открыть «новую страницу» в истории Евросоюза, его программа опирается на идею «сильной Европы» – однако сотрудничество на военном уровне и создание единой европейской армии, за которое выступает Макрон, пока что остаётся лишь проектом, а популисты продолжают набирать популярность на всём континенте.

Главным противником Эмманюэля Макрона во Франции является партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен: согласно опросам, французские крайне правые смогут занять 21 кресло в Европарламенте. Партия президента, которая идёт на выборы вместе с «Демократическим движением» (MoDem), может получить 22 мандата. Будут ли выдвигать свои кандидатуры представители «жёлтых жилетов», неизвестно, но если протестующие примут участие в выборах, то уже представленные там партии могут потерять несколько кресел.

rg-rb.de