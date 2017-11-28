Как не попасть в беду при езде в темное время суток

Темное время суток опасно для водителей: это подчеркивают инструкторы, представители страховых компаний и изготовители автомобилей. Осенью дни уменьшаются, ухудшаются метеорологические условия, идет дождь или снег с дождем – все это затрудняет видимость на дороге, поэтому особенно важны для безопасности движениия профессионализм водителей, техническое состояние автомобилей, внедряемые технологии, позволяющие в темное время суток и в решающий момент спасти жизнь.

Ноябрь – опасный месяц

В Литве в темное время суток происходит одна из четырех аварий, в которой получают травмы или гибнут люди. Особенно опасными бывают аварии в последние осенние месяцы – октябрь и ноябрь, когда число людей, погибших в автокатастрофах, самое большое. В ноябре, когда увеличивается темное время суток, часто ухудшаются метеорологические условия, а значит, и видимость на дорогах. Когда идет дождь или дождь со снегом, возрастает и средняя величина ущерба одной аварии. По статистике страховой компании Lietuvos draudimas, она увеличивается на 18% по сравнению со средним годовым показателем.

«Осенью активизируются поездки молодежи, студентов, неопытные водители совершают дорожно-транспортные происшествия с горькими последствиями», – утверждает руководитель Департамента ущербов компании Артурас Юодейкис.

В октябре изменения не столь велики, но все-таки налицо – количество транспортных происшествий возрастает до 5%. Средний ущерб остается приблизительно таким же, как и средний годовой показатель – 1370 евро.

«Дорожные происшествия за городом особенно тяжелые, получают ранения или погибают люди, автомобили после аварии не подлежат ремонту, происходят массовые аварии, когда в столкнувшиеся транспортное средства врезаются другие участники движения», – рассказывает Юодейкис.

Причина таких аварий – элементарные ошибки водителей. Водитель не убедился в том, что обгонять другой автомобиль безопасно, он обратил внимание на другой объект, не заметил опасность – дикого зверя, велосипедиста или пешехода, у которого не было светоотражающих элементов.

Плохая видимость в значительной степени увеличивает возможность подобных ошибок. Нередко происшествия происходят и потому, что водители верят в свои силы и возможности, не оценивают, что на скользкой дороге увеличивается время остановки машины, не соблюдают безопасного расстояния.

Нельзя отвлечь внимания

Руководитель академии вождения BMW Дарюс Йонушис, говоря о транспортных происшествиях в осеннее время, добавляет, что они происходят по вине водителей, которые ослабляют бдительность или не соблюдают безопасную скорость.

«В темное время суток самое главное – бдительность. Никоим образом нельзя не обращать внимания на дорогу: взгляд на радио в течение двух секунд или на экран навигации может быть решающим. Поэтому я ценю автомобили, в которых есть проекционный экран, показывающий важнейшие данные – скорость, действующие на участке дорожные знаки или команды навигации. Так важнейшую информацию водитель может увидеть, практически не отрывая взгляда от дороги», – утверждает инструктор спортивного вождения.

Кроме этого, в современных автомобилях монтируется много электронных систем безопасности, помогающих водителям избежать экстремальных ситуаций, а в случае попадания в них обойтись без ущерба.

Перебегающие дорогу звери иногда возникают перед автомобилем настолько быстро, что отреагировать и выполнить необходимые действия практически невозможно, однако иногда за водителя может отреагировать и сам автомобиль.

По словам руководителя товарного знака BMW в Литве Мартинаса Дауйотаса, в некоторых автомобилях уже монтируются камеры инфракрасных лучей, которые следят за пространством в несколько сот метров напротив автомобиля.

Информация об объектах, распространяющих теплоту тела, появляется на экране в смонтированном приборе. Это позволяет водителю раньше заметить критическую ситуацию и правильно на нее реагировать.

Предназначается для сознательных водителей

Не менее важной является и внедряемая в новых автомобилях система автономной остановки, которая в значительной степени сокращает путь остановки. Если автомобиль двигается со скоростью 90 км в час, то полностью остановиться он может через 48 метров. Однако водитель нажимает до конца на тормоз не сразу заметив преграду, и считается, что его реакция продолжается около секунды, за которую автомобиль преодолевает еще 25 метров. Следовательно, общее расстояние до полной остановки автомобиля увеличивается до 73 метров.

«Большое преимущество системы автономной остановки – минимальный срок реакции. Он составляет несколько долей секунды, поэтому дистанция остановки автомобиля в зависимости от скорости при наличии системы автономной остановки может сократиться на треть», – считает Дауйотас.

По словам Йонушиса, польза технологий бесспорна. Однако соблюдение требований скорости, предусмотренное в Правилах дорожного движения, – одно из важнейших слагаемых для достижения максимальной безопасности на дорогах страны.

«Камера инфракрасных лучей, система автономной остановки и иные системы действуют правильно, если водитель выполняет свою работу – водит машину безопасно и с чувством ответственности», – говорит инструктор вождения.

Инф. «ЛК»

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