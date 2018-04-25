Как не жить в мусоре

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В столице продолжается реформа в сфере утилизации отходов и начинают оборудовать новые площадки для выброса мусора. До 2020 года вместо традиционных контейнеров во всех вильнюсских районах появятся площадки с размещенными на них полуподземными контейнерам для пищевых, смешанных отходов и для вторсырья. Одна такая площадка, по данным мэрии, рассчитана на 600 жителей, а рекомендуемое расстояние от дома до такой площадки — не больше 100 метров.

Многим вильнюсцам пока непонятна дальнейшая судьба мусоропроводов, оборудованных в домах. Как проинформировали в мэрии, все зависит от жителей самих домов. Им предложили организовать собрания жителей и решить вопрос мусоропроводов.

Отдел по контролю за отходами компании VASA (администратор Вильнюсской системы управления отходами) постоянно контролирует площадки и контейнеры. Если на них находят неподходящий мусор, проводится расследование. По данным компании, такие проверки проводятся ежедневно – 4 или 5 экипажей каждый день ездят по Вильнюсу и следят за порядком утилизации отходов.

Однако, несмотря на постоянный контроль, количество неподлежащего утилизации на таких площадках мусора зависит от степени сознательности жителей и от того, что им не хватает информации. Отдел по контролю за отходами компании VASA проверяет и качество работы компаний, отвечающих за вывоз мусора, фиксирует нарушения. Обо всех нарушениях информируют администрацию мэрии. Так, в июле было установлено 184 нарушения, чаще всего они связаны с несвоевременным вывозом мусора, несоблюдением графика.

Для более эффективного контроля за порядком с сентября на таких площадках будут установлены мобильные видеокамеры. Причем камер будет несколько, не по одной у площадки. Камеры будут установлены на деньги VASA, а рядом с площадками будет информация о том, что территорию снимают на камеру.

По данным Вильнюсской мэрии, на финансирование проекта по утилизации отходов из фондов ЕС выделено 70% всех средств, а 30% – публичные инвестиции, выделенные мэрией и VAATC (Центр по утилизации отходов Вильнюсского округа). Новые контейнеры получили гарантию на 15 лет. Через 15 лет их заменят, но пока сложно сказать, на какие средства это будут делать.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt