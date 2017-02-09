Как обуздать миграцию

Президент Литвы Даля Грибаускайте приняла участие в неформальном заседании Европейского совета, на котором обсуждались способы пресечения нелегальной миграции, в том числе и из стран Африки. В преддверии 60-летия подписания Римского договора лидеры стран обсудили вопросы укрепления Евросоюза, чтобы он мог эффективно противостоять современным и будущим вызовам.

Соглашение между Европейским союзом и Турцией продемонстрировало, что обуздать миграционные потоки возможно – число беженцев, прибывающих в Европу через Балканские страны, уже сократилось на 95 процентов. Однако во многих странах Африки продолжается политический кризис, растет уровень бедности и поэтому возникает риск возникновения новых миграционных потоков. За 2016 г. в Италию по Средиземному морю прибыло более 180 тысяч человек, а число пропавших без вести в море людей ежегодно становится рекордным.

По утверждению президента, Средиземное море не должно становиться морем отчаяния. Для предотвращения появления новых направлений миграционных потоков и гибели людей ЕС обязан бороться с перевозчиками мигрантов, укреплять охрану своих внешних границ и сотрудничать со странами Африки в области устранения коренных причин миграции.

На Мальте главы государств обсудили вопросы оказания помощи Ливии, которая для нелегальных мигрантов уже стала главными воротами в Европу. На территории Ливии находится почти миллион мигрантов, поэтому также важно улучшать сложные условия их жизни. На реализацию этих мер главы стран ЕС намерены выделить более 200 млн евро из средств Евросоюза. Литва, желая внести свой вклад в обуздание миграционных потоков из Ливии, также направит своих военных для участия в военно-морской миссии ЕС в Средиземном море. Задача миссии – оказание помощи в охране морской границы ЕС, борьбе с нелегальными перевозчиками людей и спасение тонущих людей.

В настоящее время более половины прибывающих в Европу мигрантов бегут не от войны, а от экономической нужды. Д. Грибаускайте подчеркнула, что в борьбе с нелегальной миграцией Евросоюзу нужна эффективная политика возврата мигрантов, ищущих более обеспеченной жизни. Поэтому финансовая помощь странам Африки должна быть связана с их готовностью принимать назад своих граждан, которые нелегально прибывают в Европу.

Инф. «ЛК»

Метки: N6 (1146) 9 февраля, Даля Грибаускайте, заседание Европейского совета, миграция, нелегальная