Как отдохнуть, чтобы не устать

В качестве действенной таблетки от межсезонной хандры психологи предлагают изменить обстановку. Альтернативой пляжному отдыху может стать уик–энд с национальным колоритом в белорус-ской глубинке. В агроусадьбах предлагают любой уровень комфорта в зависимости от толщины кошелька. Пожалуй, единственное, чего нельзя заказать, это погоду. Поэтому многие владельцы усадеб не любят межсезонье: затишье и отсутствие клиентов — его обычные спутники.

Особенно ощутимым дефицит гостей стал после обвала российского рубля. Раньше соседи составляли до 90 процентов отдыхающих в белорусских усадьбах, сейчас — около 40. Кроме того, хозяева домиков в деревне говорят, что и турист пошел другой. Стал избирательнее. Шашлычок под коньячок с драниками и баней — вчерашний день. Сегодня нужно искать новые формы досуга.

Жемчужина северного Поозерья — Браславщина. Район входит в топ самых привлекательных для развития туризма. Летом на пляже курортного городка яблоку негде упасть. Желающим здесь отдохнуть бывает непросто найти свободное место в гостевых домиках. Однако в холодный сезон жизнь здесь словно останавливается. Но среди местных жителей немало инициативных людей, пытающихся «раскачать» город, создать что–то заманчивое не только для туристов, но и для самих браславчан. Среди таковых, например, пионеры агробизнеса в районе — семья Шакелей. Их усадьба «На опушке» несколько лет назад признавалась лучшей в области в номинации «За здоровый образ жизни». Супруги Юрий и Екатерина с юности увлекаются лыжами и велосипедом. Приобщили к спорту и сына Глеба, ныне воспитанника училища олимпийского резерва, многократного чемпиона Беларуси среди юношей по лыжным гонкам.

Большинство гостей приезжают в усадьбу Шакелей, чтобы отдохнуть с максимальной пользой для здоровья. Летом, во время известного фестиваля — опен эйр VivаBraslav — Юрий организовал кантри–марафон. Идеальные для экстремальных видов спорта лесные тропы вокруг усадьбы лишь на первый взгляд — подарок природы. На чистом энтузиазме их ежегодно облагораживают хозяева усадьбы: обкашивают, вывозят бурелом. Часто в гостях у Шакелей бывают именитые спортсмены, например, легенда лыжного спорта, первый тренер национальной сборной Владимир Маркашанский. И все сходятся в едином мнении, что лучшего рельефа для тренировок и проведения соревнований не найти, если обустроить здесь современную лыжероллерную трассу.

Реализация такого проекта могла бы повысить не только туристическую привлекательность региона, но и стала бы подарком самим браславчанам. Многие годы Юрий Шакель пытается достучаться до районной власти и руководства Национального парка «Браславские озера». В качестве аргумента приводит в пример латышских соседей. Два года назад в Стропском лесу под Даугавпилсом была открыта спортивная трасса при финансовой поддержке Евросоюза. В регионе заметно увеличилось не только число туристов, но и местных сторонников здорового образа жизни. Молодежь охотно приобщается к роликам, а пенсионеры — к скандинавской ходьбе.

Позиция руководства национального парка, так же как и экологов, в этом вопросе непреклонна: природный резерватор трогать нельзя. Заповедная территория охраняется законодательством страны и международными конвенциями. Антропогенная нагрузка летом, как обозначил директор нацпарка Виталий Дрожжа, и так превышает допустимые нормы. И в то же время он не скрывает: проблемы в туристической сфере назрели. Услуги, которые предлагают базы отдыха, нынче не так востребованы. Надо создавать новый продукт. Возможно, сделать упор на медицинские услуги и оздоровление. Но без вливания серьезных инвестиций оживить в межсезонье отрасль сложно. Активизировать поток гостей могли бы безвизовый режим и обустройство вертолетной площадки.

Суждено ли Браславу с его мощнейшим природным потенциалом стать курортом европейского уровня с развитой спортивной инфраструктурой? Главное — у людей есть идеи и желание сделать свой край ярче и презентабельнее, а ведь, как известно, даже капля камень точит. Юрий Шакель уверен, что когда–нибудь сбудется его заветная мечта: в Браславе будет самая современная лыжероллерная трасса и обязательно пройдут соревнования по триатлону.

Андрей ЗАХАРОВ.

Метки: N49 (1189) 7 декабря