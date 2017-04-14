Как пенсии нас стравливают

Есть такая пословица «хорошим соседям нужны хорошие заборы». Это значит, что если мы хотим избежать конфликтов, нужно четко знать, что кому принадлежит и кто за что в ответе. Если границы не ясны, неизбежно возникнут конфликты.

Этот принцип действует и тогда, когда речь идет об обществе и взаимосвязях его членов. Один из таких конфликтов, возникающих из-за неясного распределения имущества и ответственности, существует между нынешними пенсионерами и работающими (будущими пенсионерами). Государственная пенсионная система и неспособность правящих определить границы – что кому принадлежит в пенсионной системе, вызвали искусственную напряженность в обществе.

Совсем недавно состоялся протест небольшой группы пенсионеров. Они требовали более солидных пенсий. В публично опубликованной резолюции также высказывается пожелание, чтобы безотлагательно были прекращены платежи в частные пенсионные фонды второй ступени из средств «Содры» и государственного бюджета. А за «присвоенные пенсионные средства» в частные пенсионные фонды второй ступени требовали выплатить единовременную компенсацию в размере 60 евро.

Пенсионеров можно понять, пенсии в Литве небольшие. А перевод части вносимых работающими в «Содру» взносов в пенсионные фонды второй ступени некоторые пенсионеры рассматривают как угрозу своей пенсии. Вроде бы из-за этого их пенсии меньше, чем могли бы быть – деньги работающих, из которых выплачиваются пенсии, попадают не в «Содру», а на личные счета людей в пенсионных фондах.

Однако тем, кто работает, это представляется совсем иначе. Ведь они, просто накапливая свои деньги, заботятся о своем будущем! Переводить сейчас часть своего уплачиваемого в «Содру» взноса в пенсионные фонды второй ступени и из-за этого получать меньшую государственную пенсию добровольно выбрало более миллиона жителей! Целых 425 тысяч из них согласны дополнительно добавить два процента из своей зарплаты, чтобы накопить больше и обеспечить альтернативный источник доходов в будущем. Им это представляется разумным и ответственным, потому что из-за старения общества будущее государственных пенсий весьма туманно.

Поэтому для этих работающих людей- требование пенсионеров о запрете заботиться о своем будущем и выплатить пенсионерам компенсацию выглядит как вызов. Все работающие уже и сейчас платят более 40% своей зарплаты в качестве налогов. Уже и сейчас большая часть этих платежей предназначена на содержание пенсионеров. Почему не разрешать хотя бы несколько процентов зарабатываемых средств откладывать себе на будущее?

Вот тут и открывается большой парадокс государственной пенсионной системы, которая основана на том, что люди будто бы не способны сами позаботиться о своей пенсии, поэтому власть принудительно сделает это за них. А делая это, она всех загоняет в такую систему, в которой инициатива и желание человека позаботиться о своем будущем лично становятся угрозой для функционирования этой системы. Мягко говоря, это не очень желательно.

Во-вторых, власти постоянно вдалбливают людям в голову, что мы должны быть солидарны, сочувствовать и помогать друг другу, что система социального страхования именно и отражает эту «солидарность». Через эту систему мы содержим тех, кто не может позаботиться о себе, а в том числе – и самих себя. Но такая вынужденная солидарность превращается в полную противоположность: если работающие будут заботиться о себе, то это будет противоречить интересам пенсионеров. Если мы будем больше заботиться о пенсионерах, то большее бремя ляжет на работающих. Стремление к солидарности превращается в конфликт и борьбу интересов.

Так кто же прав и кто ошибается – работающие или пенсионеры? Проблема в том, что в государственной пенсионной системе все и правы, и ошибаются. Это значит – отсутствие границ: не ясно, что кому принадлежит и кто за что в ответе. И это неслучайное последствие государственной пенсионной системы. Тогда, когда власть решает, что 40% заработанных мною доходов уже не мои, а нас всех – конфликт будет неизбежен. Денег в бюджете всегда будет не хватать, а претендующих на них – предостаточно.

Витаутас ЖУКАУСКАС, вице-президент Литовского института свободного рынка

Метки: N15 (1155) 13 апреля, Витаутас Жукаускас, Мнение, пенсии, Содра