Как платим – так и живем

В Литве большая часть социальных выплат, в том числе пенсии, пособия по безработице, материнские пособия, пособия по потере трудоспособности, осуществляется из Фонда государственного социального страхования «Содра». Уже семь лет Фондом руководит Миндаугас Синкявичюс. Актуальные вопросы, часто встречающиеся у наших читателей, комментирует по просьбе «ЛК» директор Государственного фонда социального страхования Миндаугас Синкявичюс.

– Наверно, нелегко руководить учреждением, из которого все надеются получить как можно больше, а денег не хватает?

– Надо помнить, что рассчитывать на достойные выплаты можно в том случае, если платишь взносы. Например, сейчас в Литве средний размер пенсии составляют 47 проц. от средней зарплаты. Это относительно неплохой показатель. Проблема в том, что у нас маленькие зарплаты. Одна из причин – относительно большая доля теневой экономики, в результате часть доходов уходит в тень, тем самым уменьшаются взносы в Фонд социального страхования.

– Какова ситуация с бюджетом «Содры»?

– В прошлом году впервые после семи лет доходы содровского бюджета были больше расходов на 2,5 млн евро. Но завис долг «Содры», образовавшийся в результате ранее взятых кредитов. Предлагается, чтобы долг «Содры» перешел в государственный бюджет.

– Какие изменения ожидают жителей в этом году?

– С 1 января были изменены тарифы взносов в «Содру» для самостоятельно работающих лиц. Других существенных изменений в этом году не предполагается. Если утвердит правительство, то с 1 июля появится новая выплата – компенсации при увольнении будет платить не работодатель, а «Содра».

В этом году расчет пенсий осуществляется еще по прежней методике. Часть основной пенсии зависит от стажа и равна 110 проц. базовой пенсии (120 евро х 110 евро = 132 евро). Эта формула применяется только в том случае, если накоплен весь необходимый стаж. Если стажа недостаточно, основная часть пенсии уменьшается. Дополнительная часть пенсии зависит от взносов и накопленного стажа.

Согласно установленным правилам, пенсии индексируются. В этом году пенсии в результате индексации увеличились в среднем на 7 проц. Прогнозируется, что в следующем году размер индексации будет примерно на том же уровне.

– Как будет рассчитываться пенсия с введением новой пенсионной реформы?

– С 2018 года расчет будет вестись по учетным единицам (баллам). Величина индивидуальной части пенсии будет рассчитываться посредством учетных единиц. Заплатив в течение года взносы пенсионного страхования от одной средней заработной платы по стране, лицо накопляет одну учетную единицу. Соответственно, накопляет несколько единиц или же часть единицы, если платит большие или меньшие взносы. Сумма накопленных за всю трудовую карьеру единиц, умноженная на индексированную стоимость единицы, составляет индивидуальную часть пенсии. Будет учитываться весь трудовой стаж, но для расчета пенсии будет учитываться заработок, начиная с 1994 года.

Можно надеяться, что новая формула расчета пенсий усилит мотивацию участвовать в системе пенсионного страхования, возрастет взаимосвязь величины пенсий с уплаченными взносами социального страхования.

– Будет ли пересчитываться пенсия нынешним пенсионерам?

– Да, но это скорее не перерасчет, а просто новый способ учета приобретенных пенсионных прав. Величина пенсии останется неизменной (или несколько возрастет для лиц с большим страховым стажем). Новый способ учета необходим, чтобы к нынешним пенсионерам, в равной мере, как и к будущим, применялись те же правила нового закона.

– Некоторые пенсионеры жалуются, что, дескать, получали вроде одинаковые зарплаты и стаж одинаковый, а пенсии различны. Насколько влияет субъективный фактор на подсчет пенсии?

– Практически исключен субъективный фактор. Подсчет проводится автоматически с использованием компьютерных программ. Людям только необходимо представить все нужные для начисления пенсии документы в «Содру».

– Многие недовольны тем, что добросовестно работали, но на сытную жизнь на пенсии не заработали. Официальная статистика показывает, что наши пенсионеры – одни из самых бедных в Европе. Прогноз также не утешителен. Государство не обещает и нынешнему поколению работающих достойной старости, что, вероятно, также влияет на то, что нынешнее работоспособное поколение выбирает эмиграцию?

– Задумываясь об эмиграции, жители, как правило, рассматривают возможность получить более высокие доходы. С другой стороны, если в Литве будут свободные рабочие места, то и работники появятся.

Пенсии в Литве – не самые низкие. В Латвии, Эстонии с пенсий взимаются налоги на страхование здоровья. У нас пенсии почти как в Латвии, похожие. В Эстонии несколько выше, так как и зарплаты там выше.

Кроме того, население стареет, уменьшается число работающих. Но подобные тенденции наблюдаются во всей Европе. Предполагается, что можно содержать большее число пенсионеров меньшим числом работающих. Если увеличивается эффективность, продуктивность работы, то и заработанные средства позволят содержать увеличивающееся число пенсионеров.

– Какова статистика в пенсионной сфере? Каков минимальный, максимальный размер пенсий?

– Ежегодно на пенсию уходят около 20 тысяч человек. Понятия минимального и максимального размера пенсий относительные. Как известно, сейчас обязательный стаж для получения пенсии составляет 15 лет, необходимый стаж – 30 лет. Пенсия пенсионера, имеющего минимальный стаж, величина доходов которого была равна средней по Литве, составит около 160 евро. Самая большая пенсия – 1000 евро, но ее получают лишь несколько десятков человек. Средняя пенсия по старости сейчас – 290 евро.

Правда, если человек 30 лет официально получал только минимум, то, по примерным подсчетам, его пенсия будет около 132 евро. Это немногим больше, чем платят тем, кто почти не работал или получал очень маленькую официальную зарплату.

– Насколько часто жители Литвы уходят на предварительную пенсию, не достигнув пенсионного возраста?

– В период экономического кризиса, вероятно, из-за отсутствия работы многие уходили на предварительную пенсию – несколько тысяч человек в год. Сейчас – лишь несколько сотен.

– «Содра» администрирует и сбор налога на обязательное страхование здоровья. По данным прошлого месяца, взносы на обязательное страхование здоровья не уплатили как минимум около 300 тыс. человек. Как обстоит ситуация сейчас?

– Напомню, что все жители Литвы обязаны страховаться на обязательное страхование здоровья: если вы являетесь наемным работников, то вас страхует работодатель. В других случаях вы должны страховаться самостоятельно.

Среди незастрахованных чаще всего граждане Литвы, которые не декларировали свой отъезд из страны, у которых нет никаких трудовых отношений, которые не учатся, не получили удостоверения о предпринимательской деятельности, и поэтому должны самостоятельно отчислять взносы на обязательное страхование здоровья. Люди уезжают, но не декларируют свой отъезд.

Сейчас ситуация стабилизировалась. «Содра» получила документы многих граждан, в которых они представили данные о страховании за рубежом. Мы рассматриваем эти объяснения и затем высылаем сообщения должникам.

– Нужно ли платить взносы обязательного страхования здоровья, если трудовой стаж 30 лет?

– Даже если человек еще не на пенсии, но при этом не работает, взносы обязательного страхования здоровья платить не нужно. Но работающие по трудовым договорам, занимающиеся индивидуальной трудовой деятельностью, работающие по бизнес -удостоверениям и получающие доходы, даже имеющие 30-летний трудовой стаж, взносы обязательного страхования здоровья должны платить. Хотел бы предупредить жителей, что вы должны обязательно узнать, есть ли у вас фактически этот 30-летний трудовой стаж. Иногда человеку кажется, что у него уже наработан такой стаж, но в реальности выясняется, что хотя бы нескольких месяцев не хватает.

– Какие вопросы чаще всего задают вам жители на личных приемах граждан?

– Самые разнообразные – назначение пенсий, пособий. Нередко приходят на прием работники обанкротившихся предприятий, которые по вине их бывших работодателей, своевременно не плативших взносы, не могут воспользоваться медицинскими услугами, другими социальными выплатами.

«Содра» предоставляет консультацию по телефону 1883. Причем мы имеем возможность проконсультировать по телефону не только по общим вопросам, но и индивидуально. Консультируем и на русском языке.

– Как вы лично откладываете средства на пенсию?

– Я участвую в государственной пенсионной системе, плачу взносы в пенсионной фонд второй ступени, также страхуюсь в частном пенсионном фонде. В любом случае человек должен копить средства на пенсию, если хочет позволить себе более обеспеченную старость. Надо помнить, что государство, конечно, обеспечит определенный уровень жизни пенсионерам, в случае несчастья – людям трудоспособного возраста, но этот уровень не будет роскошным.

«Cодра» – это государственный инструмент, который создан для того, чтобы побеспокоиться о людях, когда они по каким-то причинам становятся немощными. Пока будет государство – будет и «Содра». Но для того, чтобы человек мог претендовать на выплаты из «Содры», он должен работать легально, платить взносы в «Содру». Подсчитано, что если бы удалось на 10 проц. уменьшить объемы «теневой» экономики, то можно было бы повысить пенсии на 90 евро.

– Вы имеете медицинское образование, руководили медицинским учреждением. Почему выбрали административную работу? Чем сложнее руководить: «Содрой» или медицинским учреждением?

– Наверное, административная работа мне более интересна. Сложно сравнивать эти работы. Отношусь к тому типу людей, которые стараются максимально хорошо выполнить любую работу. Конечно, сейчас я работаю в более масштабном учреждении, которое решает более значимые, сложные задачи.

– Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА

Досье. Миндаугас Синкявичюс родился в 1979 году в Вильнюсе. В 1997 году закончил Лаздийскую среднюю школу. В 2005 году закончил медицинский факультет Вильнюсского университета. В 2010 году – закончил обучение в университете им. М. Ромериса, получив степень магистра по специальности «общественное администрирование». В 2004–2006 г. г. работал в ЗАО «Entafarma» менеджером по продажам. В 2005–2006 г. г. руководил ЗАО «Vitaminų institutas». В 2006–2010 г. г. руководил предприятиями, принадлежащими группе „Medea“ – ЗАО MCT, ЗАО „Medea klinika“, ЗАО „Alytaus Medea klinika“ и ЗАО „Tauragės Medea klinika“. С ноября 2010 года директор Государственного фонда социального страхования при Министерстве социальной защиты и труда Литвы. В свободное время увлекается баскетболом, любит читать исторические книги.

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Бюджет, зарплаты, Интервью, Миндаугас Синкявичюс, пенсия, Содра