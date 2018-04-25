Как правильно использовать материал, зафиксированный с помощью видеорегистратора

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Иногда материалы, зафиксированные с помощью видеорегистраторов, используются неправильно и распространяются безответственно. Многие водители, предъявляя содержание видеозаписей сотрудникам полиции, допускают грубые ошибки – делятся отредактированными записями или записями, на которых видна только часть нарушения. В эфире передачи радио LRT «10-12» прозвучала дискуссия на тему о том, как правильно использовать содержание записей с видеорегистраторов.

Помогают и полиции, и страховым компаниям

Записи с видеорегистраторов нередко становятся важными доказательствами как в расследовании обстоятельств дорожно-транспортных происшествий, так и в определении нарушений Правил дорожного движения.Они могут помочь и в других случаях.

«Записи с видеорегистраторов в значительной мере облегчают доказательство того или иного нарушения. Были случаи, когда с помощью таких записей раскрывались даже преступления. Если эти записи использовать с умом, то они могут стать отличным доказательством вашей правоты», — говорит начальник службы дорожной полиции Дайнюс Шаломскас.

Гедрюс Девейкис, представитель страховой компании BTA, говорит, что он может привести не один пример, когда с помощью записей с видеорегистраторов были установлены истинные виновники ДТП.

«Записи с видеорегистраторов очень даже могут пригодиться как в работе полиции, так и в работе страховых компаний. В нашей практике был не один случай, когда мы получали претензию от третьей стороны по поводу повреждения автомобиля и с помощью видеозаписей выявляли истинного виновника происшествия.

Могу привести конкретный пример. В Бельгии водителя грузового автомобиля обвинили в том, что при движении задним ходом он врезался в легковой автомобиль, вследствие чего легковой автомобиль был поврежден. Но на прицепе грузового автомобиля был установлен видеорегистратор, и когда мы просмотрели записи, выяснилось, что довольно новый легковой автомобиль двигался на большой скорости и сам врезался в прицеп», – говорит Девейкис.

Как правильно использовать записи?

Несмотря на то, что записи с видеорегистраторов могут помочь в решении спорной ситуации или послужить в качестве доказательства при грубом нарушении ПДД, юрист Марюс Лауринайтис говорит, что всему есть предел, и что к распространению этих записей нужно подходить с большой ответственностью.

«Хочу обратить внимание на то, что физические лица имеют право в свободном порядке использовать видеорегистраторы и снимать на них все, что угодно, потому закон о защите данных к физическим лицам не применятся.

Вопрос в другом – что со всеми этими записями они делают потом? Наиболее частая ошибка заключается в том, что люди, когда фиксируют настоящее или мнимое правонарушение, думают, что этими записями можно делиться, распространять публично и т. д.

На самом деле у них есть право фиксировать нарушение, но зафиксированный материал необходимо передать в руки компетентных учреждений, сотрудники которых могли бы установить, можно ли считать зафиксированный факт правонарушением или нет. Публично распространять видеоматериал можно лишь тогда, когда будет установлено, что было совершено правонарушение (в таких случаях нарушитель теряет право на защиту личной информации)», – отметил Лауринайтис.

Он добавил, что когда речь идет о дорожно-транспортных происшествиях, то тут основная ошибка заключается в том, что в видеозапись попадают не только участники происшествия, но и другие, не причастные к нему люди. Поэтому к публичному распространению видеозаписей нужно относиться ответственно, а лучше всего их не распространять, а передать в полицию.

Может ли суд отклонить видеозапись?

Некоторые адвокаты считают, что запись с видеорегистратора нельзя считать основным доказательством, потому что ее можно подделать. Однако, как утверждает Лауринайтис, это не правда, поэтому видеозапись суд должен принимать во внимание даже в большей степени, чем показания свидетелей.

«Вопрос о подлинности видеозаписи возникает очень часто. Но в данном случае речь идет только о доказательственной ценности, т. е. суд с помощью экспертов вполне успешно может определить подлинность зафиксированного факта и возможность его подделки. Тут скорее вопрос о воле и правовом сознании отдельного суда, о том, как суд воспринимает представленные доказательства.

Если адвокаты считают, что для подкрепления обвинения видеозаписи недостаточно, то что тогда говорить о показаниях свидетелей? В технологическом смысле подделать запись очень сложно, а вот свидетели, как известно, могут сказать абы что», – говорит Лауринайтис.

Кода ведущий радиопередачи привел пример о том, как суд отклонил запись с видеорегистратора, Шаломскас привел свою версию, почему так могло случиться.

«Как говорил юрист, это относится к обстоятельствам оценки доказательства, т. е. к оценке содержания видеозаписи. Я думаю, что суд отклонил не запись как таковую, а ее содержание», – размышляет Шаломскас.

Сами не станьте нарушителями ПДД

По словам Шаломскаса, в полицию поступает огромное количество видеозаписей, на которых, как считают водители, зафиксированы нарушения ПДД, однако зачастую в этих записях не хватает определенных обстоятельств для того, чтобы на их основании можно было приступать к конкретным действиям.

Нужно помнить, что в качестве доказательства запись с видеорегистратора будет иметь силу только тогда, когда будет представлена в полном виде (т. е. без всяких коррекций или в виде отдельных фрагментов). Если в форме видеозаписи вы хотите сообщить о нарушении, в записи должны быть видны все обстоятельства нарушения – например, если водитель делал обгон по сплошной полосе, то обгон должен быть виден на записи от начала до конца.

Необходимо помнить и то, что при съемке чужого нарушения самому тоже желательно «не споткнуться». Были случаи, когда штрафом наказывали и того, кто зафиксировал нарушение.

«Я не могу сказать, что такое случается часто, но могу сказать, что наши водители любят входить в роль частных сыщиков – иногда до такой степени, что сами едут так же, как тот нарушитель, которого они снимают. В таких случаях оба получают поровну», – подчеркнул Шаломскас.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ