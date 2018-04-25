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Клайпедчане любят и умеют устраивать праздники, каких больше ни у кого в Литве нет. Летом это Праздник моря, а зимой, безусловно, грандиозное шоу – международный конкурс «Снегурочка года». Клайпедская русская община «Лада» и ее руководитель Светлана Васичкина организуют этот конкурс вот уже 15 лет.

На заметенных снегом улицах – январская стужа, а в зале Дворца рыбаков, битком набитом зрителями-болельщиками, тепло от улыбок и радости предвкушения новогоднего действа. За полтора десятка лет публика уже привыкла к тому, что оно будет красивым, профессиональным и качественным. Так случилось и на этот раз. Только еще никогда программу «Снегурочки года» не открывал сам мэр Клайпеды, спев тухмановский «Как прекрасен этот мир».

«Как прекрасен этот мир! — это контрапункт сегодняшнего праздника красоты, грации и музыки», – сказал в напутственном слове мэр Витаутас Грубляускас, закончив свое выступление великолепной джазовой импровизацией на тему той же тухмановской песни.

Скептики скажут, что это, дескать, предвыборный ход. Пусть так, но зрители были тронуты. И вообще-то мэр Клайпеды всегда удостаивал своим вниманием «Снегурочку года», а когда не смог присутствовать, прислал приветственное видеообращение.

В этом году претенденток на звание Снегурочки года было восемь – пять клайпедчанок и три из соседней Калининградской области.

«Я сама ездила в декабре в Калининград на отборочный конкурс, и к нам приехали действительно самые сильные участницы. В следующем году хотят присоединиться девушки из Латвии и Белоруссии, чему мы бесконечно рады. Хотя нам, устроителям, работы прибавится. Ведь мы обеспечиваем зарубежных участниц не только ночлегом и питанием. Всех конкурсанток не жалея сил готовят к выступлениям специалисты по вокалу, хореографии и движению, технике речи, чтобы программа каждой получилась зрелищной, яркой, достойной даже большой сцены», — рассказывает С. Васичкина, чей авторский проект «Снегурочка года» так полюбился клайпедчанам и привлекает внимание молодежи из соседних стран.

«Снегурочка года» – это не конкурс красоты в обычном его понимании. Тут ценятся не физические параметры 90х60х90, а талант и грация, обаяние и шарм. Первый конкурс – «Визитная карточка»: девушки представляются зрителям, обосновывают выбранный образ. Милослава, Парижская снегурочка, спела французскую песенку, Анастасия представилась Хрустальной снегурочкой, Диляра – Янтарной снегурочкой, Татьяна – Солнечной снегурочкой. Были еще и Северная снегурочка, Морская и т.д.

Второй конкурс – вокальный. Каждый год для него выбирается определенная тема. Это или времена года, или зимняя песня, или, как в прошлом году, песни на стихи юбиляра Ильи Резника. На сей раз это были песни из кинофильмов.

«Понятно, что не каждая девушка может одинаково блестяще владеть и вокалом, и хореографией. Бывает, что мы советуем конкурсанткам поменять выбранную песню, которая сложна для исполнения, на более легкую для ее голосовых данных. Тем радостнее видеть, как некоторые конкурсантки становятся настоящими, профессиональными певицами, как наша Снегурочка Оля Жорова. Может, участие в конкурсе и подтолкнуло ее в желании стать оперной певицей», — размышляет музыкальный руководитель проекта Ирина Власова.

Самым зрелищным был танцевальный конкурс. Каждая участница вольна была выбрать или сюжетную хореографическую постановку, или какой-нибудь из танцев народов мира.

Зрители увидели красивый индийский танец, озорной корейский, плавный «Вальс для Золушки», эффектное и страстное танго, танец Царевны Лебеди. Конкурсанткам помогали создать хореографические образы танцевальные коллективы «Янтарная мозаика», «Улыбка», танцоры школы балета «Арабески», приехавшие из Калининградской области, клайпедские танцевальные ансамбли «Надежда» и «Виюркас». Они же выступали и во втором, концертном отделении.

Четыре часа искрометного шоу пролетели незаметно. Его ведущие, элегантный и остроумный Сергей Бондарь и восхитительная Татьяна Васичкина, вели программу в таком темпе, что для скуки или передышки не оставалось ни минутки. На большом экране мелькали кадры первых конкурсов «Снегурочка года» и лица участниц прошлых лет. На сцене один танцевальный коллектив сменялся другим, зрители тепло встречали участников этого шоу братьев Цифировых, Валерия Балагурова и др.

А в это время жюри выбирало главную Снегурочку года, комиссия подсчитывала голоса зрителей. И как апофеоз всего действа – награждение. Снегурочкой-2019 выбрана учащаяся гимназии «Жалякальне» Диляра Файзрахманова. К диплому и подаркам был присовокуплен чек на 400 евро. Мнение жюри совпало со зрительским – Диляре был также вручен и приз зрительских симпатий, а также Почетный знак от мэра Клайпеды.

Генеральный консул России в Клайпеде Александр Грачев вручил специальный приз Генконсульства клайпедчанке Милославе Глазачевой – путевку на три человека в СПА-отель «Зеленоградск». Татьяна Глущенко, участница из города Гурьевска, получила спецприз за самый зрелищный танец от члена жюри и руководителя танцевального коллектива «Виюркас» Виолеты Шлейнене. Школа-студия «Beauty Business» наградила своим призом – учебой на курсах макияжа Снегурочку Александру Щербину. Член городского совета и член жюри Владимир Власов вручил приз за самую правильную русскую речь Снегурочке из поселка Храброво Анне Нейман. Семья Власовых давно учредила такой приз и много лет соблюдает эту традицию. Спецпризов были также удостоены клайпедчанки Ксения Тюрубаева и Настя Лебедева, Снегурочка из Калининграда Анастасия Романова. Председатель жюри, член Сейма Ирина Розова вручила каждой из участниц от себя лично памятные подарки, Клайпедское самоуправление – специальные призы. Клайпедская русская община «Лада» преподнесла всем конкурсанткам денежные призы по 50 евро, а также фотосессию и видеофильм о конкурсе. С. Васичкина подарила девушкам по Снегурочке собственной ручной работы.

«Подготовка к конкурсу длилась без малого полгода, в нем были задействованы 100 человек. Самым жарким для нас был январь: ведь надо было позаботиться о приеме 50 участников из Калининграда. Но мы все успели, все отрепетировали. Гости уехали довольные. Надеюсь, зрители тоже не разочаровались. Я благодарю всех спонсоров, общественные организации, государственные институции за поддержку. Особая благодарность – гимназии «Жалякальне», моим главным помощникам», — подытожила С. Васичкина.

Елена ЛИСТОПАД