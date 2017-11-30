Как продать проданное имущество? Спросите у члена Висагинского совета мадам Натальи Рукосуевой

Висагинец Геннадий Палчевский в 2011 г. купил два участка в садовом обществе «Вишня». Документы на один из участков не были до конца оформлены, и Геннадий, как честный гражданин, решил все привести в порядок.

Благие намерения, к сожалению, не всегда венчаются успехом, сообщает медиаресурс ntts.lt. Геннадий это может подтвердить – стараясь быть честным и законопослушным гражданином, он потерял один из участков. Помогла ему в этом член совета Висагинского самоуправления Наталья Рукосуева, а присматривал за всем этим почетный гражданин Висагинаса, лидер движения «Висагинас — это мы» Евгений Шуклин.

Но начнем сначала. А это начало было положено, когда семья Рукосуевых в 1999 году (по свидетельству очевидцев) за 300 долларов США, по генеральной доверенности, продала свой участок в садовом обществе «Вишня» Роману Борову.

В период с 1999 до 2010 годов Р. Боров заботился об участке, платил за него взносы, но его жизнь сложилась так, что в 2010 г. решил уехать в Калининградскую область. И продал и свой участок, и тот, который купил у семьи Рукосуевых, Геннадию.

Геннадий тоже заботился о своих участках, косил там траву, сажал деревья, платил взносы, построил забор и сделал калитку. Но в один прекрасный день узнал, что один из участков не приватизирован и по закону ему вовсе не принадлежит.

«Я решил все узаконить. В самоуправлении узнал, что оформить документы по приватизации может только тот, кому этот участок был изначально выделен. Оказалось, что это Игорь Рукосуев. Я позвонил ему, но он не захотел продолжить этот разговор, сказав, что он давно продал участок. Потом пояснил, что он и не мог его приватизировать, так как не имел гражданства Литвы. Но его жена потом гражданство получила, поэтому я обратился к ней», – рассказывал Геннадий.

По его словам, Н. Рукосуева сначала тоже утверждала, что участок давно продан и она не имеет с ним ничего общего, но после описания сложившейся ситуации согласилась оформить документы для приватизации, чтобы он мог законно владеть участком, который купил у Р. Борова.

«Мы согласились, что я компенсирую расходы на оформление документов (это стоит примерно 200-250 евро) и добавлю еще столько же за потраченное время», – вспоминал Геннадий.

Но оказалось, что у члена совета Н. Рукосуевой появились другие планы.

«Приехала Н. Рукосуева, заходит и спрашивает, когда будем все оформлять. Я спрашиваю, что надо оформлять, а она говорит, что документы по приватизации ей обошлись в 1000 евро. Я цену знаю и удивляюсь, а она добавляет, что за ее труд надо добавить еще 2000 евро. То есть попросила 3000 за участок, который уже продала за 300 баксов. Мне осталось вежливо попросить ее удалиться», – припоминал Геннадий.

Потом он еще пытался искать правду в правлении общества «Вишня», которое обсуждало этот вопрос на своем заседании 20 мая 2016 г. в присутствии члена совета Е. Шуклина. В протоколе заседания отмечено, что члены правления «были удивлены наглостью Н. Рукосуевой, решившей дважды продавать тот же участок». Единогласным решением правления было указано, что правление обратится в СМИ с вопросом об этике члена совета, если Н. Рукосуева не выполнит свое обещание продать участок Геннадию за цену оформления документов по его приватизации.

Протокол так и остался протоколом, а член совета Н. Рукосуева проданный и приватизированный участок продала еще раз. Достоверные источники подтверждают, что цена продажи превышала начальные 300 долларов.

«Да ей и этого не хватило, она еще приезжала и орала на меня, что я у нее землю взял и о каком-то доме мечтаю. Выгнал я ее тогда», – вспоминал Геннадий.

На вопрос, почему не обращался в суд, чтобы защитить свои права от произвола наглой представительницы совета самоуправления, собеседник ответил: «Советовался я с адвокатами, но они сказали, что я могу и проиграть. Пусть подавится, но хочу, чтобы люди знали, кто у нас сидит в совете и с кем мы имеем дело», – добавил он.

Он также предоставил документы, доказывающие, что с 1999 до 2010 гг. взносы за участок, которые семья Рукосуевых продала, платил Р. Боров, а с 2011 по 2016 гг. — сам Геннадий. Общая сумма взносов составляет 755,36 евро, то есть более чем в два раза превышает сумму, за которую Рукосуевы в 1999 г. продали свой участок.

Метки: N48 (1188) 30 ноября, Натали Рукосуева