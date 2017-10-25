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Как разрушаются символы

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 26, 0:01   |   Комментариев: 0

Получив просьбу Литовского национального музея о принятии дополнительных мер безопасности у подножья столичной горы Гядиминаса, Вильнюсская мэрия ограничила движение пешеходов и велосипедистов у юго-восточного склона горы (со стороны улицы Барборос Радвилайтес).

Фото BFL

Фото BFL

Также  запрещено движение пешеходов и велосипедистов по аллее К. Шкирпос вдоль реки Вильня. По ней смогут двигаться лишь спецтранспорт и проживающие и работающие на этой территории, сообщила мэрия. Пешеходов и велосипедистов просят выбирать направления улиц Швянтараге и Т. Врублевске.

Работы по укреплению склонов горы Гядиминаса начались после сформировавшихся на западном склоне оползней. В связи с этим Вильнюсское городское самоуправление объявило экстремальную ситуацию.

Как оказалось, прошедшие обильные дожди нанесли вред не только горе Гядиминаса, но и горе Трех крестов – появившийся там весной разрыв стал расширяться. Опасная территория сейчас обнесена стоп-лентой. По утверждению представителей администрации Государственного культурного резервата вильнюсских замков, склон крутой, незащищенный, неогороженный, поэтому ходить там небезопасно.

Отдельные эксперты утверждают, что вероятной причиной оползней стало выкорчевывание деревьев, а также проведение освещения, прокладывание кабелей и земляные работы. Поскольку эти горы сформировались после последнего ледникового периода, они постоянно находятся в движении, это не камень, а грунты разных слоев.  В свое время деревья  на склоне убрали только потому, что они закрывали вид на памятник Трех крестов со стороны Старого города.

Планируется подготовить инвестиционный проект, в соответствии с которым на горе Трех крестов разработают туристический маршрут с площадками для отдыха.

Инф. «ЛК»

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