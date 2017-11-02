Как Рута Ванагайте стала «врагом народа»

«Уважаемый руководитель. Я, как единственный до конца преданный вам сотрудник нашей организации, хочу привлечь ваше внимание к безответственному поведению некоторых морально незрелых членов нашего зрелого коллектива, а именно гражданки Руты Ванагайте.

Так, вечером 25 октября, в то время как вы самоотверженно трудились на благо Отечества, несознательный член нашего здорового коллектива самым бесстыдным образом, проявляя халатность в отношении своих прямых должностных обязанностей и нарушая правила элементарной трудовой этики, клеветничала в адрес Героя Родины Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Вышеупомянутой разгильдяйке и тунеядке беззастенчиво потакали такие неустоявшиеся в моральном отношении сотрудники, как товарищ Юозас Статкявичюс и члены вокально-инструментального ансамбля Станиславас Ставицкис и Дейвидас Звонкус, которые посмели несколько месяцев назад поставить под сомнение величайшую угрозу нашей державе Литве от супостата России, а гражданин Статкявичюс и вовсе посмел заявить, что наша Литва – в нищете! Должен добавить, что упомянутые выше факты являются логическим завершением нравственного падения вышеупомянутых сотрудников, которые давно попирают ценности нашей организации и личные указания Ее Превосходительства Дали Грибаускайте. С уважением и преданностью, Андрюс Тапинас».

Кто такая Рута Ванагайте?

Неизвестно, такими ли словами гражданин, называющий себя журналистом, Андрюс Тапинас писал в издательство Alma littera, но эффекта он добился. Ну раз все происходило накануне 29 октября, дня рождения советского комсомола, то можно пофантазировать, что именно так все и было. После ультиматума «я или она» все книги Руты Ванагайте из всех книжных магазинов издательства, а за ними и торговой сети Maxima, были изъяты и, как утверждает сама писательница, отправлены на утилизацию. Но это финал, давайте вернемся к началу.

Кто такая Рута Ванагайте, и почему скандал, который разгорелся в Литве, чрезвычайно важен? Рута Ванагайте – писательница, публицист, журналист, специалист по связям с общественностью. Последнее – важно. Она прекрасно знает и понимает, как устроены мозги среднестатистического человека, и что нужно, чтобы необходимая задача вызвала резонанс в обществе. Это – действительно неординарный человек. В ее последней книге (которая успела выйти в продажу на один день, а потом была изъята и пущена на утилизацию) есть, например, эпизод о премьере Роландасе Паксасе, который стеной встал против продажи американцам Мажейкского нефтеперерабатывающего завода. Глава правительства Роландас Паксас тогда, сказав пламенную речь, попрощался со своей должностью премьера. Но потом стал президентом Литвы. Пусть и ненадолго. Та симпатия населения, которая и стала трамплином во Дворец президента, во многом возникла именно благодаря речи об американской компании Williams. А кто написал эту речь Паксасу? Вы уже догадались? Правильно, это была Рута Ванагайте.

«Наши»

А в прошлом, 2016 году, Рута Ванагайте выпускает книгу «Наши» о роли местного населения в уничтожении местных евреев во время Холокоста. Как известно, в Литве масштаб Холокоста был самым жестоким. Истреблено 95-98% всего еврейского населения. Порядка 200 тысяч человек. Причем это делали в основном сами этнические литовцы, едва ли не до прихода нацистов, заранее. В нашей стране об этом старались вслух не говорить, но Рута Ванагайте собрала объемный сборник документов и воспоминаний как еще живых свидетелей, так и даже исполнителей. Получилось – жутко. Вырванные золотые зубы у мертвых, ограбленные дома или даже заселение в них, мародерство – как из фильмов ужасов, но в реальности.

Книга стала шоком, вызвала дискуссии, автора заклевали в обществе, но в медийном пространстве этого делать не стали. Слишком явно, слишком недемократично это было бы. Р. Ванагайте плевали вслед, но за спиной, а в лицо – улыбались, говорили, что подняла важнейшую тему. На презентации книги сидел некий Андрюс Тапинас, сорокалетний паренек, который мыкался долгие годы в поисках места под солнцем, а нашел сегодня. Он и возглавит уничтожение Р. Ванагайте, но мы до этого дойдем позже.

Убийства

Почему значительную часть активного литовского общества возмутила книга «Наши»? С одной стороны, инерция, что «да нет, мы так поступать не могли, ни отцы, ни деды»! С другой – наглядный ужас жестокости. Книга «Наши» стала одной из самых продаваемых в Литве. И для жителей открылись документы, от которых кровь стынет.

Но, главное, любые подобные расследования вызывали отторжение: их делали не наши, со стороны. А тут – этническая литовка. Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Во всем мире, но не в Литве, где масштаб Катастрофы был самым большим и пришелся совсем на другие даты. В Литве о том смутном времени вспоминают в конце сентября. Когда-то Вильнюс был едва ли не полностью еврейским городом, его и сейчас называют Северным Иерусалимом. В далеком 1323 году евреев на свои земли пригласил великий князь литовский Гядиминас. Тогда страна, говорят сегодняшние историки, была самой толерантной на всей территории современной Европы. Может, совпадение, но именно в те века территория Великого княжества Литовского простиралась до Черного моря.

В прошлом веке произошла Катастрофа. Этнические литовцы убивали литовцев – еврейского происхождения. Ненависть и зверство превысили масштабы Холокоста во всей Европе. Больше таких масштабов не было нигде, даже в гитлеровской Германии. Откуда и почему появилась такая ненависть среди титульного населения, сегодня наверняка не скажет никто. Уже после книги Руты Ванагайте об этом же заговорили во всем мире. Например, в документальном фильме «Последнее воскресенье августа» о трагедии евреев в Молетай.

Родные израильтянина Цви Крицера как раз оттуда. Большинство из них погибло во время Второй мировой войны. Не от рук нацистов, от рук местных пособников. Когда-то едва ли не полностью еврейский город за считанные дни опустел. Расстреляли, закопали заживо, не разделяя на детей и женщин – всех подряд – порядка двух тысяч евреев. Цви, а до переезда в Израиль его звали Григорий, несколько лет назад решил для себя, что если не сейчас, то позже восстановить картину тех дней будет уже невозможно. Живых свидетелей просто не останется.

«В чем уникум Холокоста в Литве? Была очень быстрая система уничтожения. То есть от лета 41-го, июня, до осени было уничтожено 70% еврейского населения Литвы. И это в то время, как в Германии не было тех «знаменитых» конференций по решению еврейского вопроса», – говорит Цви.

Так появился документальный фильм «Последнее воскресенье августа», в котором рассказывается о трагедии одного городка, но на самом деле – о трагедии евреев всей Литвы.

«По их мнению, страна должна быть или жертвой, или героем. Об этом еще Томас Венцлова говорил. В Литве не любят, чтобы была роль палачей, карателей или еще какая-то другая отрицательная роль. Тут должны быть или жертвы, или герои, но, к сожалению, это не так. То, что для фашистов, для нацистов, было решением расового вопроса, для литовцев было еще одной парой обуви», – добавляет продюсер фильма.

Рассказ страшный. О хладнокровной расправе, грабеже имущества, проклятии убийц евреев, но с надеждой в концовке.

Литва буквально усеяна местами массового расстрела евреев. Не к каждому ведут указатели. Вот и местечко под Вильнюсом, лес в Науяняряй, найти без точных координат совсем непросто. 24 сентября 1941 года свой последний путь в чащу леса прошли 1767 человек: расстреляны 512 мужчин, 744 женщины и 511 детей.

Что тогда произошло с литовцами – сейчас главный вопрос. Ни одна причина не может стать мотивом для зверства тех нескольких месяцев лета-осени 1941 года. В Литве этой темы долгое время избегали, потом она вызывала раздражение и отрицание. И только спустя 27 лет независимости ее начали осторожно обсуждать.

«На сегодняшний день у нас нет ни музея Холокоста, ни музея истории евреев Литвы. Преподавание этой темы в школах оставлено на усмотрение учителей. А время идет. А нас, которые еще хоть что-то помнят из рассказов своих родителей, скоро не останется. Если мы не будем разговаривать, если мы не будем дискутировать, то мы так и останемся по разные стороны баррикад», – говорит председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски.

В этом сентябре на места массовых расстрелов пришло совсем немного людей. В кинотеатр на премьеру – гораздо больше. А в Молетай год назад на марш памяти приехали тысячи. Организаторами шествия стали сами литовцы.

Месть

Это – пролог. И мы возвращаемся к началу. В конце прошлой недели все книги Руты Ванагайте были изъяты из продажи и отправлены на утилизацию. Почему? Официально: она поставила под сомнение героичность предводителя литовских партизан Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса. Сказала, что он никакой не герой, а вообще, сотрудничал с КГБ, перед смертью прославлял коммунизм, да и вообще, сдал тех, кто его укрывал в лесах.

Литовская медийно-политическая элита отреагировала моментально. Скандал – сродни скандалу с Альгирдасом Палецкисом, который сказал, что «как сейчас выясняется, свои стреляли в своих», говоря про 13 января 1991 года. И был за это осужден. Первым, призывая закидать камнями Р. Ванагайте, выступает нынче модный у элиты Андрюс Тапинас, который ставит издательству ультиматум: «или я, или она». Издательство выбирает Тапинаса.

«Парадоксы КГБ», пишет консерватор Андрюс Кубилюс, комментируя тему. Ирония судьбы, но собственник и глава издательства Alma littera, которое, напомним, решило утилизировать все книги Р. Ванагайте, Арвидас Андрияускас работал в КГБ, что документально подтверждено.

Но остается главный вопрос: неужели такую реакцию, когда все книги решено утилизировать, вызвало только высказывание о партизане Раманаускасе-Ванагасе? В СМИ упоминают еще одну причину – недавнюю поездку Руты Ванагайте в Петербург, где она, участвуя ну совсем не в пророссийской лекции, проговорила беды современной Литвы. Говоря про эмиграцию, писательница сказала: «Каждый день один самолет вылетает полным из Литвы. Двести молодых человек – туда, на Запад. Единственный способ сохранить Литву – если бы Путин, следуя вот таким книгам, как моя, оккупировал бы Литву и закрыл границы. И у нас все бы остались на месте. А так Литва пустеет, и многие говорят, что, может, это наша кара. За то, что произошло в Литве в 41-44 годах».

Рута Ванагайте сказала это с улыбкой и под смех российской оппозиционной аудитории. Сарказм. Ирония. Но у нас, в Литве, таких слов, кажется, не знают. Или делают вид. Главное – отомстить за книгу «Наши».

«Уважаемый руководитель. Я, как единственный до конца преданный вам сотрудник нашей организации…», – начал писать в издательство называющий себя журналистом паренек Андрюс Тапинас. И он добился того, чего хотел. Конъюнктура, приспособленчество – форева! И очередной контракт, который Тапинас получил. Давайте за него порадуемся! Вэлкам, как говорится, ту Литуэния.

P. S. При чем тут Станиславас Ставицкис, Дейвидас Звонкус и Юозас Статкявичюс? Они этой осенью точно так же посмеялись над мифами и страхами Литвы. И стали «врагами государства».

Михаил КИСЕЛЕВ

Метки: N44 (1184) 2 ноября, Андрюс Тапинас, враг народа, Рута Ванагайте