Как себя чувствует человек, у которого в крови 0,5 промилле

Разница в вождении чувствуется даже тогда, когда концентрация алкоголя в крови составляет 0,1 промилле. Так считает Габия Лаубнер, заведующая отделением острых отравлений в Республиканской Вильнюсской университетской больнице.

По словам медика, воздействие алкоголя на организм человека можно сравнить с воздействием успокоительных препаратов – и то и другое подавляет человеческую психику. Следовательно, все действия водителя становятся медленнее. Врач дала интервью телевизионной передаче Keliai.Mašinos.Žmonės канала LRT, в котором рассказала, как себя чувствует и ведет человек, в крови которого находится 0,5 промилле алкоголя.

«Разница в вождении видна уже при 0,1 промилле. А при 0,5 промилле налицо определенные изменения», – говорит Г. Лаубнер. Максимальная концентрация алкоголя в крови достигается в течение 45 минут после принятия алкоголя. Каков результат? Человека охватывает эйфория. При 0,5 промилле нарушаются концентрация и механизм принятия решений.

«Восприятие окружающей среды может исказиться. В особенности, если это аварийная ситуация, в которой нужна быстрая реакция – понять и сделать так, чтобы авария не произошла. В таких ситуациях нетрезвому водителю нужно больше времени», – говорит Г. Лаубнер.

Ученые доказали, что каждый десятый водитель, в крови которого находится 0,1 промилле алкоголя, представляет потенциальную опасность себе и другим. Что медики могут ответить на вопрос – насколько большая разница между 0,4 и 0,5 промилле?

«Разница есть, но не я должна советовать, что нужно делать. Ученые доказали, что даже 0,1 промилле влияет на организм человека. На мой взгляд, ту работу, которая требует максимальной концентрации и такой же ответственности, нужно выполнять с нулем промилле», – говорит Г. Лаубнер.

Что же тогда ответить на позицию Великобритании, где за руль можно садиться с 0,8 промилле в крови? Это легкая степень опьянения, которая осложняет координацию и восприятие окружающей среды, говорит медик, но, по ее словам, по-видимому, в Великобритании это особых проблем не создает. Возможно, из-за культурных различий жителям Великобритании все равно, сколько промилле – 0,7 или 0,8 – покажет алкотестер, потому что они просто не садятся за руль в нетрезвом состоянии, так как относятся к управлению автомобилем ответственно.

Пока различные государственные учреждения ломают голову над тем, как усмирить наших сограждан, которые не прочь сесть за руль в нетрезвом состоянии, медики выступают со своими советами. Они предлагают измерять не одноразовое, а продолжительное употребление алкоголя. Подобная практика применяется в некоторых зарубежных странах.

«У человека, которого поймали в состоянии легкого опьянения, или который принимал алкоголь накануне, измеряется концентрация алкоголя, по которой можно установить, было ли это одноразовое употребление, или человек принимает алкоголь систематически. Человек лишается прав, а до тех пор, пока настанет момент решать, возвращать ему права или нет, он должен в обязательном порядке поучаствовать в различных психологических курсах и пройти курс лечения. Затем у него возьмут анализ крови на уровень карбогидрат-дефицитного трансферина, и по результатам анализа сделают выводы, изменил ли человек свой образ жизни, можно ли ему доверять и можно ли ему вернуть водительское удостоверение», – говорит врач.

К сожалению, по словам медика, наших представителей властей подобная практика не заинтересовала.

Поправки к Закону о безопасности дорожного движения, в которых говорится о повышении допустимого содержания алкоголя в крови, вновь будут обсуждаться в Сейме в ноябре. Если они будут приняты, то предлагаемая норма – 0,5 промилле – будет допустима только раз в году, т. е. со дня нарушения водитель весь год будет обязан ездить абсолютно трезвым. С принятием поправок также изменится допустимая норма алкоголя в крови мотоциклистов и водителей квадрациклов – от абсолютного ноля до 0,5 промилле.

Инф. «ЛК»

Метки: N46 (1186) 16 ноября, Габия Лаубнер, концентрация алкоголя в крови, промилле