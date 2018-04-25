Как снизить стоимость отопления?

Фото BFL/Томаса Урбелениса

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Из редакционной почты

Отопление подорожало – такую нерадостную новость сообщили средства массовой информации, а граждане и почувствовали, что кошелек стал совсем тощим.

Но, по моему мнению, не все было сделано и делается для снижения стоимости тепла в многоквартирных жилых домах старой постройки. Реновация этих зданий идет ни шатко ни валко: на сегодняшний день реновировано только около 10 проц. домов. Почему она проходит так медленно – это отдельная тема. А вот на что я хотел бы обратить внимание, а точнее напомнить: была и есть еще одна возможность уменьшения стоимости теплоэнергии, до реновации конструкций старых жилых зданий. Это установка счетчиков учета тепла в каждой отдельной квартире. Владелец квартиры мог бы регулировать тепло в комнатах по своему усмотрению. Установка таких счетчиков распространена во многих развитых странах, в той же Германии, например. И сделать это должно было руководство нашей страны, за счет государственных средств еще на заре приватизации, сразу же после перехода квартир в частную собственность.

Дело в том, что наша страна в эпоху социализма считалась общенародным государством (было такое понятие), и централизованное отопление бесплатно оборудовалось не только во вновь строившихся многоквартирках, но и в старых жилых домах, с печным отоплением как послевоенной, так и довоенной постройки. А сама квартира считалась личной собственностью владельца, которая также передавалась государством в пользование бесплатно.

При массовой приватизации 90-х годов прошлого века и переходе квартир в частную собственность в документах на их приобретение не было указано, что владелец становится и совладельцем всей отопительной системы дома.

А это означает, что, по классическим нормам юриспруденции, жильцы не обязаны платить за обогрев помещений общего пользования: лестничных клеток, чердачных и подвальных помещений и т. п. Эти расходы должно покрыть наше сегодняшнее государство, которое считается самым что ни на есть народным.

Жильцы же теперь платят за отопление всего дома по одному общему счетчику, установленному в теплоузле здания. Такая ситуация, на мой взгляд, является неправильной и несправедливой. Наше руководство страной самоустранилось от решения этой проблемы, взвалив все расходы по рекомендации отопительных систем на плечи самих владельцев квартир, обогащая тем самым всевозможные UAB (закрытые акционерные общества), т. е. организации, стремящиеся к прибыли.

Так как вопрос с установкой индивидуальных счетчиков тепла в квартирах старых многоквартирных жилых домов не решается и сегодня, то, согласно тем же классическим нормам юриспруденции, граждане имеют право на установку счетчиков по собственной инициативе. Для этого им необходимо купить сертифицированные в Евросоюзе счетчики учета теплоэнергии и самим установить их на каждом радиаторе своей квартиры.

В зависимости от разводки труб отопления число их может быть и меньшим. Плату же за отопление поставщикам тепла осуществлять по показаниям счетчиков. А вот разницу между показателями этих счетчиков и общим счетчиком на дом, находящимся в теплоузле, должно покрыть наше нерадивое государство.

Думаю, что если установка таких счетчиков самими жильцами примет массовый характер, то наше руководство будет просто вынуждено включиться в этот процесс и само провести установку счетчиков учета тепла во всех квартирах многоквартирных жилых домов старой постройки, компенсируя расходы тем, кто эти счетчики уже установил. В случае же судебных тяжб выигрыш дела в пользу владельцев квартир ввиду вышеуказанных причин более чем вероятен.

Сейму республики я предлагаю принять Закон о создании акционерных обществ с преобладающим процентом государственного капитала, а еще лучше – Государственное предприятие специального назначения и обязать его модернизировать отопительные системы в старых многоквартирках с установкой приборов учета тепла в каждой отдельно взятой квартире. И сделать это за счет государственных средств.

Контроль за исполнением этого Закона возложить на правительство республики. Такое решение, на мой взгляд, позволит сократить плату за отопление в старых жилых домах, будет социально правильным и справедливым. Была бы на это политическая воля.

Виктор Терешин, инженер-строитель