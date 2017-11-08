Как топчут спайс

Совместная работа МВД и общественных организаций может снизить уровень наркомании в Беларуси. Обсудить острые для родственников наркоманов вопросы собрались руководители ОО «Позитивное движение», «Матери против наркотиков», фонда «Центр здоровой молодежи» и Геннадий Казакевич, начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми криминальной милиции МВД.

Немного статистики. В этом году было выявлено 4 тысячи 204 наркопреступления. Большая часть из них была связана с незаконным оборотом наркотиков.

Геннадий Казакевич так описал структуру наркорынка:

— 40 процентов всех изъятых наркотиков сегодня составляют синтетические средства, 30 — марихуана. Количество преступлений в Беларуси снижается. В то же время увеличивается объем изъятой дури. Мы нацелены на то, чтобы выявлять именно сбытчиков. Чтобы наркомания в стране не набирала обороты, а снижала, в МВД был разработан план совместных действий с общественными организациями.

Казакевич уверен, что намеченный план поможет максимально быстро решить любой вопрос, связанный с противодействием наркомании. С этим согласны и представители общественных организаций. По их мнению, эффект от совместной работы всех органов виден уже не первый год: специалистов реабилитационных центров все чаще приглашают в школы и лицеи на встречу с учащимися, родительские собрания. Согласен с этим и начальник главного управления по наркоконтролю: «Участие в совместных проектах позволяет нам по–другому взглянуть на проблему наркомании. Милиция перестала быть карательным органом. Для нас важно снизить вред от потребления наркотиков и сохранить жизни. Особую роль в этом играет взаимодействие с общественными организациями. В перспективе мы уверены, что наша совместная работа будет способствовать снижению латентности наркопотребления».

Светлана ИСАЕНОК.

Метки: N45 (1185) 9 ноября