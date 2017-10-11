Как укрепить средний класс в Литве?

Средний класс в Литве – один из самых маленьких в Европе. У нас в стране к нему относится немногим более одной трети домашних хозяйств. В последнее время главное внимание правящих было направлено на улучшение положения тех, кто получает самые низкие доходы. Хотя нет сомнения в том, что о бедствующих следует позаботиться, однако не следует забывать и о среднем классе – хребте любой экономики и двигателе потребления.

Средний класс: кто к нему относится и кто нет?

Как показывают данные исследования, проведенного Danske Bank, к группе получающих средние доходы относится 36% домашних хозяйств Литвы. По этому показателю мы опережаем только два европейских государства – Румынию и Болгарию. Мы также порядком отстаем от таких стран, как и Норвегия и Дания, в которых к этой группе можно отнести почти 80% домашних хозяйств.

В Литве одиноко проживающий человек может отнести себя к среднему классу в том случае, если его доходы (после вычета налогов) колеблются в месяц от 800 до 2100 евро. Однако, например, желающая относиться к этой категории семья из трех человек в месяц должна зарабатывать от 1400 до 3700 евро.

К группе со средними доходами в Литве в основном относятся менеджеры среднего звена, квалифицированные специалисты, владельцы мелкого бизнеса, а также члены их семей. Зачастую это – жители крупных городов. Однако похвалиться принадлежностью к среднему классу вряд ли могут, например, жители пенсионного возраста. Проведенные нами подсчеты показывают, что к этой группе можно отнести едва 8% сеньоров. Еще меньше – всего 0,4% их – попадают в группу с более высокими доходами. Преобладающее большинство, к сожалению, относится к группе бедняков.

Кривые предложения политиков

В последнее время правящие немало внимания уделяли улучшению положения людей с минимальными доходами. Это – идеи и планы о повышении пенсий, размера не облагаемых налогами доходов и повышения минимальной месячной зарплаты. Разумеется – это нужные шаги, однако одновременно следовало бы укреплять и средний класс, потому что это хребет любой развитой экономики и основной двигатель потребления.

Этому может послужить более низкое налогообложение группы со средними доходами. От многих политиков постоянно можно слышать противоречивые предложения – тех, кто получает средние доходы, следует обложить еще большими налогами путем введения прогрессивных налогов и за счет повышения налоговых тарифов для тех, кто зарабатывает более 1000 евро «на бумаге». Такое действие только уменьшит средний класс, потому что часть лиц, относящихся к этой группе, будет вытеснена в категорию с более низкими доходами. Следует идти по противоположному пути и уменьшать налоговое бремя для среднего класса, таким образом повышая прогрессивность налогообложения наемного труда.

В настоящее время у работника, достигшего нижней планки среднего класса – 800 евро, все связанные с трудом налоги составляют 42% от стоимости рабочего места. Для сравнения – у ирландца, перешагнувшего предел среднего класса в своей стране, налоги составляют 21%, у норвежца – около 30%, у датчанина – 32%. Средний показатель по Европе составляет 37%.

Рецепт укрепления хребта экономики

При желании, чтобы средний класс в Литве рос, главную роль играют два важнейших фактора: повышение создаваемой в стране добавленной стоимости и более равномерное ее распределение. Созданная в хозяйстве страны добавленная стоимость предопределяет не только то, сколько зарабатывает действующий здесь бизнес, но и то, какие доходы получают его работники. Зарплаты работников на протяжении длительного периода движутся вверх вместе с добавленной стоимостью. Чтобы создать в стране и предоставлять больше продуктов и услуг более высокой добавленной стоимости, прежде всего мы должны думать о реорганизации системы образования, которая со временем позволила бы создать больше инноваций. Не только научных инноваций, но и более инновационных продуктов, бизнес-моделей, дизайна и торговых знаков.

С другой стороны, мы все еще не использовали всех возможностей сделать более эффективными процессы бизнеса. По производительности деятельности предприятия Литвы все еще в 3-4 раза отстают от конкурентов Западной Европы. Несмотря на отставание, литовские предприятия все еще одни из делающих самые малые инвестиции в Европе. Власть и тут может сыграть роль, например, не облагая инвестиции тарифом налога с прибыли.

Со временем, с ростом добавленной стоимости, не менее важно будет и то, как эта добавленная стоимость распределяется. На сегодня по неравенству налогов мы являемся одними из «лидеров» в Европе. Это определяется и высоким уровнем теневой экономики, и неравномерным обложением налогов различных социальных групп. Эффективный налоговый тариф для фермеров или строителей, ремонтников, работающих по бизнес-патентам, может составлять едва несколько процентов, в то время как люди, занятые наемным трудом, платят в десять раз большие налоги.

Рокас ГРАЯУСКАС, главный экономист Danske Bank в странах Балтии

Метки: Danske Bank, N41 (1181) 12 октября, Мнение, Рокас Граяускас, Средний класс, экономика